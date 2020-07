Doradca prawny od PGNiG i Polski Gaz TUW

PGNiG Obrót Detaliczny wraz z Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uruchomiły nową usługę – doradca prawny. Będą mogli z niej skorzystać klienci indywidualni i przedsiębiorcy prowadzący, którzy są klientami PGNiG

Dzisiaj ogłaszamy uruchomienie naszego nowego produktu „Doradca prawny”. To realizacja naszej strategii, ale też odpowiedź na zapotrzebowanie naszych klientów. Jest to produkt skierowany do 7 mln rodzin, które są naszymi klientami, ale także dla przedsiębiorców. To kolejny produkt ubezpieczeniowy, który wprowadzamy rynek. Jest to pakiet obejmujący usługi prawne w szerokim zakresie a zarazem w bardzo przystępnej cenie – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podczas konferencji inaugurującej nowy produkt.

Jak twierdzi Jeży Kwieciński, jest to produkt, którego wejście do sprzedaży poprzedziły wcześninejsze badania. Często zdarza się tak, że nasi klienci rezygnują z dochodzenia swoich praw czy roszczeń właśnie dlatego, że nie mają wsparcia prawników - powiedział prezes. Dzięki temu produktowi ma się to zmienić.

Jak zapewnia Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, jest to realizacja dewizy spółki „Jesteśmy blisko Ciebie” poprzez rozpoznawanie potrzeb klientów i oferowanie im odpowiednich produktów.

Produkt, który wprowadziliśmy do sprzedaży 13 lipca jest skierowany do dwóch grup – naszych klientów indywidualnych, których mamy około 7 mln i 230 tys. przedsiębiorców. Oferujemy wysoką jakość usług w bardzo dobrej cenie. To już czwarty produkt poza gazem w naszej ofercie i na pewno nie ostatni, będą kolejne – powiedział Henryk Mucha.

PGNiG OD pracowała nad wprowadzeniem tego produktu wspólnie z Polski Gaz TUW od połowy ubiegłego roku. Jego wprowadzenie było poparte wieloma badaniami, także focusowymi na klientach spółki.

Wprowadzając na rynek ten produkt realizujemy nie tylko strategię spółki, ale także odpowiadmy na zapotrzebowanie naszych klientów. Jest to produkt o unikatowej konstrukcji na naszym rynku. Do tej pory takie usługi były dołączane do innych ubezpieczeń. My postanowiliśmy wprowadzić to jako oddzielny produkt – mówi Jacek Gdański p.o. prezesa Polski Gaz TUW.

Jak zapewnia Gdański, produkt zapewnia bardzo szeroki zakres usług prawniczych w zakresie prawa cywilnego, konsumenckiego, rodzinnego, prawa pracy, budowlanego i podatkowego. Pakiet zapewnia również zwrot kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 7 tys. zł dla klientów indywidualnych i 15 tys. zł dla przedsiębiorców korzystających z ubezpieczenia.

Pakiet jest oferowany w bardzo przystępnej cenie i zapewnia bardzo dobrą obsługę prawną. Porady będą prowadzone telefonicznie i drogą mailową przez grupę ponad 70 prawników specjalistów w różnych dziedzinach prawa. Cena pakietu zaczyna się już od 8 zł miesięcznie – dodał szef Polski Gaz TUW.

mk

