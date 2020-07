Premier Słowacji w sprawie plagiatu: Jestem złodziejem…

Słowacki premier Igor Matovicz, któremu media zarzuciły plagiat pracy dyplomowej, przeprosił wszystkich uczciwych studentów. Zapowiedział też, że zrezygnuje ze stanowiska, gdy zrealizuje wszystkie obietnice wyborcze

Na wątpliwości związane z pracą dyplomową Matovicza zwrócił uwagę portal DennikN.sk, według którego premier z wyjątkiem wstępu i zakończenia przepisał pozostałą cześć tekstu ze źródeł, których nie cytował.

Słowacki premier jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Praca dyplomowa z 1998 r. dotyczyła systemu podatkowego i jego wpływu na firmy.

Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy cytowałem coś w mojej pracy dyplomowej 22 lata temu i ile tego było. Jeśli rzeczywiście tak się stało, to ukradłem coś, co do mnie nie należało, i de facto jestem złodziejem w tej sprawie. To smutne i nie można się tym chwalić – napisał Matovicz na swoim facebookowym profilu.