Premier: Nie zapadły żadne decyzje w sprawie eksportu zbóż z Ukrainy po 15 września

Nie zapadły jeszcze żadne decyzje dot. eksportu zbóż z Ukrainy po 15 września br. - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że działania w tej sprawie zależeć będą m.in. od rozwoju sytuacji na rynku.

Szef rządu powiedział, że unijne rozporządzenie zakazujące swobodnego obrotu pszenicą, kukurydzą, rzepakiem i słonecznikiem z Ukrainy obowiązuje od 2 maja do 15 września br. w Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji.

„Obawiam się, że jeśli te regulacje zostaną całkowicie zniesione, to rynek może zostać zalany zbożem, dlatego będziemy podejmować działania adekwatne do sytuacji” - wskazał.

Mówił, że Polsce zależy, by KE obserwowała to, co dzieje się z cenami zbóż i „odpowiednio reagowała”.

Dodał, że podejmowane przez Polskę działania będą też zależały od tegorocznego urodzaju i rozwoju sytuacji na rynku. Podkreślił też, że korytarze solidarnościowe służące do eksportu zbóż z Ukrainy do innych krajów będą otwarte, ale nie chcemy destabilizować sytuacji cenowej na naszym rynku rolnym.

Na początku czerwca tego roku Komisja Europejska poinformowała, że przedłużyła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji do 15 września.

PAP/rb