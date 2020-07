USA drugim największym inwestorem w Polsce

Stany Zjednoczone są drugim największym inwestorem w Polsce. Aż 11 procent wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju pochodziło właśnie z USA. Wartość inwestycji amerykańskich w Polsce przekroczyła 38 mld dolarów – powiedziała na spotkaniu z udziałem wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz podsumowano amerykańskie inwestycje w Polsce w ostatnich latach

Ostatnie 30 lat to okres intensywnych inwestycji amerykańskich w naszym kraju. Na początku okresu transformacji byliśmy dla inwestorów zagranicznych państwem, które przyciągało ze względu na swoją tania siłę roboczą. Przez lata widać jak rodzaj inwestycji się zmienia. Teraz inwestycje przyciąga doskonale wykształcona i przygotowana kadra oraz coraz lepsze warunki do inwestowania. firmy ze Stanów Zjednoczonych stały się ważnym partnerem w procesie transformacji cyfrowej naszej gospodarki – powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz podczas spotkania poświęconego podsumowaniu amerykańskich inwestycji w Polsce w ostatnich latach.

Jak zapewniła Emilewicz, nasza gospodarka odżywa już po okresie zastoju, po pandemii, zaczyna się wzrost zatrudnienia, rośnie liczba zarejestrowanych nowych firm i obecnie jest ich już więcej niż przed ogłoszeniem epidemii.

My nieprzerwanie utrzymujemy tę atrakcyjność inwestycyjną Polski i wciąż stwarzamy coraz lepsze warunki do inwestycji. Tak jak USA są dla nas ważny partnerem w inwestycjach zajmując drugie miejsce pod względem wartości wszystkich inwestycji zagranicznych, tak i Polska dla USA stanowi silnego partnera w interesach. Obecność inwestorów jest dla nas bardzo ważna, bo to oni są najlepszymi naszymi „ambasadorami” na świecie – dodała wicepremier.