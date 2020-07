Legia zainaugurowała Training Center

Legia Training Center, najnowocześniejsze centrum treningowe w Europie Środkowej, zostało uroczyście oddane

Powstanie Legia Training Center było najważniejszym projektem klubu. W planowanym terminie, rok i trzy miesiące od rozpoczęcia budowy w kwietniu 2019 roku, ośrodek jest w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania przez pierwszy zespół Legii Warszawa i starsze roczniki Akademii Legii (od U15).

Musieliśmy stworzyć Legia Training Center, by Legia była tą Legią, o jakiej marzymy. Żeby Legia była co roku w europejskich pucharach, zdobywała mistrzostwa Polski i liczyła się w Europie. Bez infrastruktury sportowej, gdzie trenuje pierwsza drużyna, ale też gdzie możemy rozwijać najlepszych wychowanków z Akademii, nie byłoby takiej możliwości. Legia Training Center to integralna część budowy naszych fundamentów, a nie pomnik - powiedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski podczas ceremonii otwarcia Legia Training Center. Sądzę, że nie można porównać wybudowania ośrodka z konkretnym sukcesem sportowym. Jest to coś, co ten sukces sportowy ma przybliżyć. W przeszłości nie było to konieczne, dziś już jest. Umiejscowiłbym to na równi z budową stadionu. Bez nowego stadionu, nie byłoby dzisiejszej Legii. Jestem przekonany, że za dziesięć lat powiemy, że bez tego ośrodka Legia nie byłaby tam, gdzie będzie za dziesięć lat. Legia będzie regularnie grała w europejskich pucharach, mam nadzieję, że odnosiła też coraz większe sukcesy i bardzo często, nie powiem, że zawsze, zdobywała mistrzostwo Polski - stwierdził prezes Dariusz Mioduski.

Infrastruktura ośrodka składa się z ośmiu pełnowymiarowych boisk, z których w głównym etapie inwestycji przygotowanych jest sześć. Dodatkowo, przy jednym z boisk powstanie stadion. Znajdujący się w centralnej części kompleksu budynek klubowy posiada 9 tys. metrów kwadratowych powierzchni. W północno-wschodniej-części znajduje się przestrzeń dla pierwszego zespołu z 22 pokojami o czterogwiazdkowym standardzie. Legia LAB. Do dyspozycji drużyn jest multifunkcyjna hala sportowa oraz bogato wyposażona strefa wellness z basenem i saunami. W budynku klubowym ulokowano bursę z ponad 70 miejscami dla zawodników Akademii spoza Warszawy. Ośrodek zlokalizowany jest w przy ulicy Legionistów, której nazwa została wybrana w głosowaniu przez ponad 10 tysięcy kibiców.

Budowa ośrodka była projektem zespołowym, który powstał dzięki wizji Dariusza Mioduskiego. Mamy ją za sobą, teraz trzeba dbać o jakość tego miejsca, rozwijać je i podejmować kolejne wyzwania - powiedział Tomasz Zahorski, prezes LTC i członek zarządu Legii Warszawa. Jestem człowiekiem, który jeśli ma już cel i podejmuje się jego realizacji, to angażuje się w więcej niż w stu procentach. Byłem przekonany, że Legia Training Center powstanie. Oczywiście, po drodze przyszło bardzo dużo trudnych momentów. Podczas pandemii, gdy codziennie rano budziłem się, mówiłem sobie: “Ten dzień musimy przetrwać, dziś tej budowy jeszcze nie dotrzymamy”. Dzień za dniem tak mijał, ale opracowaliśmy wszystko tak, że zrealizowaliśmy projekt w terminie. Cel osiągnęliśmy mimo wielu trudnych chwil. Życzę sobie i Legii, żebyśmy po kolejnych tygodniach w Legia Training Center, gdzie będziemy przygotowywać się do sezonu, świetnie go rozpoczęli i pod koniec września wrócili tam, gdzie należymy - do fazy grupowej europejskich pucharów. Wróćmy i będzie super - powiedział Tomasz Zahorski.

Jest duża radość z tego, co widzimy. Serce rośnie, gdy widzi się, że klub zrobił tak duży krok do przodu. Od momentu powstania naszego stadionu mówiłem, że jedynym mankamentem był brak takiego miejsca. Podczas przygotowania musieliśmy liczyć na dobrą pogodę, mieliśmy jedno boisko - to za mało jak na potrzeby tak dużego klubu. Nie mówiąc już o potrzebach młodych piłkarzy, Akademii, o tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w karierze. Niesamowita rzecz dla nas. Doceniamy ją za kilka lat, kiedy pojawią się pierwsze owoce tej inwestycji. W 2001 roku, kiedy tu trafiłem i kiedy urodzili się Michał Karbownik i Maciej Rosołej, klub nie miał grup młodzieżowych. Potem, gdy te grupy się pojawiły, trenowały na jednym, sztucznym boisku. To utrudniało rozwój w każdym aspekcie. To już za nami, obecnie mamy piękne warunki, by odnajdywać młodych piłkarzy i ich rozwijać. Bardzo szybko poznamy wartość tego miejsca - powiedział trener Aleksandar Vuković.

Pomogliśmy zrealizować tę wyjątkową inwestycję. Pomogliśmy przy dokumentacji, infrastrukturze drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Na początku wydawało się to niemożliwe, żeby Legia zainwestowała tak duże pieniądze i tak szybko wybudowała ten piękny ośrodek. Jednak Pan Prezes Dariusz Mioduski i Pan Tomasz Zahorski byli bardzo przekonywujący. Dlatego tak szybko zrozumiałem, że ta inwestycja ma duże szanse powodzenia i całym sercem się w nią zaangażowaliśmy. Nasi partnerzy mieli świadomość, że nam też zależy na tej inwestycji i rozumiemy jej potrzebę. Na terenie gminy mamy tysiąc dzieci grających w piłkę. Cel Legii jest zbieżny z celem gminy. Jeden grodziszczanin w Legii już gra, liczę na kolejnych, a dodam, że ten grodziszczanin był trenowany przez osiem lat przez mojego syna - mówił burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Co drugie dziecko w Polsce gra w piłkę. By rozwijać polski sport, trzeba rozwijać najbardziej popularną dyscyplinę. Cieszę się, że takie obiekty powstają dzięki wsparciu Ministerstwu Sportu - łącznie to 23 mln zł. Kolejne środki trafią z programu zadaszeń boisk piłkarskich, który też będzie realizowany w Legia Training Center. Razem z premierem RP będzie wspierać rozwój piłki nożnej w Polsce. Życzę panu prezesowi Mioduskiemu, żeby zbudował europejski zespół i zatrzymał najlepszych zawodników w Polsce - mówiła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Wierze, że Legia Training Center przyczyni się do wychowania kolejnych gwiazd futbolu, którzy będą rozsławiać Polskę na boiskach całego świata. BGK jest małą cząstką tego ośrodka, a to nie pierwszy raz, kiedy nasz bank ma związek z Legią Warszawa. Generał Roman Górecki, prezes BGK w latach 20. I 30. był również prezesem Legii i doprowadził do powstania stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Mam nadzieję, że Legia będzie inspiracją dla innych klubów - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

LEGIA TRAINING CENTER W LICZBACH

• 15 ha powierzchni

• 9000 m kwadratowych budynku klubowego, na który zużyto 4600 m sześciennych betonu i 70 km kabli

• 22 pokoje hotelowe o standardzie czterogwiazdkowym dla zawodników pierwszej drużyny Legii Warszawa

• 30 pokojów w bursie dla zawodników Akademii Legii

• Multifunkcyjna hala sportowa o powierzchni 600 m kwadratowych

• Siłownia o powierzchni 350 m kwadratowych

• Sześć pełnowymiarowych boisk (docelowo osiem, w tym dwa z nawierzchnią sztuczną)

• Dodatkowe mini-boiska do treningu bramkarskiego i szybkiej gry ze sztuczną nawierzchnią

• 14 szatni, z których na stałe korzysta sześć drużyn (od U15 do pierwszego zespołu Legii)

• Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia LAB ze strefą wellness (basen i dwie sauny)

• Część gastronomiczna przygotowana do obsługi 200 osób dziennie

• 26 pomieszczeń biurowych dla pracowników klubu

• System nawadniania boisk o pojemności 300 m sześciennych wody

• Ekologiczne rozwiązania grzewcze (gaz ziemny)

• System oświetlenia boisk bazujący na rozwiązaniach technologicznych akademii Arsenalu FC

LEGIA TRAINING CENTER KALENDARIUM BUDOWY

26 marca 2019 Zamknięcie procesu finansowania i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy – PORR.

2 kwietnia 2019 Rozpoczęcie plac budowlanych.

13 maja 2019 Wmurowanie kamienia węgielnego.

4 października 2019 Zawieszenie wiechy na dachu budynku głównego. Konstrukcja budynku została ukończona w stanie surowym.

30 kwietnia 2020 Rada Miejska Grodziska Mazowieckiego przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Legionistów, która została wybrana w głosowaniu kibiców. 8 czerwca odsłonięto tablicę z nazwą ulicy.

5 maja Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku.

11 lipca 2020 Pierwszy nocleg piłkarzy Legii Warszawa w Legia Training Center.

13 lipca 2020 Relokacja i zakwaterowanie juniorów Akademii Legii oraz pierwsza sesja treningowa w historii obiektu.

Lipiec / sierpień 2020 Rozpoczęcie okresu przygotowawczego przed sezonem 2020/21 przez zespół Legii Warszawa.

Mat.Pras./KG