Szef KPRM: Pandemia pokazała, gdzie są zaniedbania

Pandemia pokazała obszary gdzie są zaniedbania. Okazało się, że Agencja Rezerw Materiałowych wymaga zmian tak, by efektywnie odpowiadała na wyzwania dzisiejszych dynamicznych czasów - mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk

Michał Dworczyk, zapytany w telewizji wPolsce.pl o planowane zmiany w rządzie zaznaczył, ze żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Dodał, że celem zmian ma być większa sprawność działania rządu. W trakcie rozmowy, minister zauważył, że pandemia koronawirusa pokazała obszary, w których są zaniedbania. W tym przypadku wskazał Agencję Rezerw Materiałowych. Jego zdaniem, instytucja ta wymaga zmian, by efektywnie odpowiadała na wyzwania dzisiejszych dynamicznych czasów.

Michał Dworczyk, na uwagę że instytucja ta związana jest z resortem klimatu wskazał, że jest to już kolejny resort, pod który ona podlegała.

Ona tak przechodziła przez trzy czy cztery resortu, jak taki niechciany dodatek. W konsekwencji nie była dobrze przygotowana strukturalnie do tego, co się wydarzyło. Można takie przykłady mnożyć. My wyciągamy wnioski z tych doświadczeń i chcemy wprowadzać zmiany, aby rząd efektywnie funkcjonował - podkreślił.