Ceny mieszkań nadal mogą spadać

Jeśli po okresie wakacyjnym nie nastąpi na rynku znaczące ożywienie w gospodarce, ceny mieszkań dalej będą spadać. Hamować ich tempo prawdopodobnie będzie ograniczona podaż nowych ofert, zwłaszcza na rynku pierwotnym - wynika z raportu Morizon.pl

Zgodnie z raportem, drugi kwartał pierwszego półrocza 2020 r. rozpoczął się od pogłębienia spadku popytu. W kwietniu, klientów, którzy byliby zainteresowani zakupem mieszkania było o prawie 60 proc. mniej, niż w kwietniu 2019 r. Przełożyło się to na ceny, które poza nielicznymi wyjątkami wyhamowały, a w największych aglomeracjach zaczęły spadać. Mieszkania w Gdańsku potaniały w ciągu trzech miesięcy o 2,8 proc., we Wrocławiu o 1,5 proc., w Warszawie o 1,2 proc., a w Krakowie 0,7 proc.

Zauważono, że na tym tle wyróżnia się Szczecin, w którym zwiększona podaż stosunkowo nowych mieszkań powodowała ciągły wzrost średniej. W ciągu ostatniego kwartału wyniósł on 5,6 proc, a w ciągu ostatniego roku 15,1 proc.

Jak podano w raporcie, na rynek najmu mieszkań silnie oddziałuje epidemia Covid-19 i wprowadzone w związku z nią ograniczenia. W pierwszym półroczu 2020 r. popyt na nim, w porównaniu z okresem w ubiegłym roku, jest wyraźnie mniejszy. Załamanie rynku spowodowało marcowe zawieszenie zajęć na uczelniach, co skutkowało opuszczeniem przez studentów miast. Spadek ruchu turystycznego, wyjazd z Polski części pracowników zagranicznych i wprowadzenie w wielu firmach pracy zdalnej również przyczyniły się do załamania rynku.

Zwolnienie wielu wynajmowanych lokali spowodowało zwiększoną podaż, która przy mocno ograniczonym popycie przyczyniła się do spadku cen. W ciągu ostatniego kwartału stawki ofertowe za mieszkania do wynajęcia spadły od 15 do nawet 30 proc. - napisano w raporcie.