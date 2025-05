"Rynek w zawieszeniu". Oczekiwanie na rządowy program

W kwietniu sprzedano najmniej mieszkań deweloperskich od początku roku, a oferta w największych miastach wzrosła o 40 proc. rok do roku - wynika z raportu Otodom. W ocenie autorów stabilizacja cen i spadek liczby transakcji wskazują, że rynek czeka m.in. na rozstrzygnięcie dot. programu wsparcia.

Spada sprzedaż

Jak wynika z przedstawionych w raporcie danych, 3,15 tys. lokali deweloperskich sprzedanych w kwietniu to najmniejsza liczba od stycznia bieżącego roku. Po raz kolejny na rynek trafiło też więcej mieszkań niż zostało sprzedanych, co oznacza nowy rekord wielkości oferty. Na siedmiu głównych rynkach (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław) dostępnych było 60,5 tys. mieszkań deweloperskich. To blisko 40 proc. więcej niż przed rokiem. Oferta zwiększyła się najbardziej w Krakowie - o 91 proc., Katowicach - 64 proc. oraz Warszawie i Wrocławiu, odpowiednio 45 i 42 proc.

Choć na pierwszy rzut oka kwietniowa sprzedaż mieszkań od deweloperów nie wygląda najlepiej, to pamiętajmy, że kwiecień miał więcej dni wolnych niż poprzednie miesiące, a biorąc pod uwagę liczbę dni sprzedażowych, zakończył się podobnym wynikiem jak luty i marzec. Najpewniej dane skorygowane pokażą za miesiąc kilkuprocentowy spadek. Nie jest to jednak powód, by wszczynać alarm. Rynek jest obecnie w fazie przejściowej i w oczekiwaniu na zmiany stymulujące popyt - zauważył Marcin Krasoń z Otodom.

16 miesiecy czekania na rządowy ruch

Ekspert zwrócił uwagę, że rynek czeka na efekty prac rządu nad programem wsparcia kredytobiorców. Mimo, że ma on być skierowany wyłącznie do kupujących lokale z drugiej ręki, wpłynie jednak na popyt na całym rynku mieszkaniowym. Potencjalni nabywcy oczekują też spadku stóp procentowych NBP, a w konsekwencji spadku oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Jest jeszcze ustawa o publikowaniu cen ofertowych inwestycji deweloperskich, która może zmienić strategie sprzedażowe i marketingowe największych firm. Mamy więc sytuację, w której trzy czynniki pośrednio mogą wpłynąć na kształtowanie się rynku mieszkaniowego w najbliższych miesiącach” - dodał Krasoń.

Cennik

Większych zmian - jak wskazali autorzy raportu - nie widać na razie w cennikach deweloperów. We wszystkich siedmiu badanych miastach ceny mieszkań wzrosły rok do roku od 2 do 4 proc.Średnia cena mkw. mieszkania deweloperskiego w Trójmieście była na koniec kwietnia najwyższa i wyniosła 15,2 tys. zł. Natomiast w przypadku pozostałych sześciu miast aktualne ceny są niższe od dotychczasowych rekordów.

W porównaniu do historycznie najwyższej stawki najbardziej ceny spadły we Wrocławiu - o 3 proc. i Krakowie - o 2 proc. Łódź zanotowała spadek 1 proc. W Katowicach, Poznaniu i Warszawie średnie ceny ofertowe są o mniej niż 0,5 proc. niższe od rekordowych” - poinformowali eksperci Otodom.

Większa oferta

W kwietniu liczba aktywnych ogłoszeń na rynku wtórnym w siedmiu największych miastach Polski wyniosła 51,4 tys. Była więc niemal identyczna jak miesiąc wcześniej, choć o ponad 9 proc. większa niż przed rokiem. Według ekspertów Otodom dane te wskazują, że mimo utrzymującej się tendencji wzrostowej, tempo napływu nowych ofert zaczyna słabnąć.

Co istotne, był to najsłabszy roczny przyrost od ponad roku. Jednak w ujęciu regionalnym sytuacja prezentuje się różnie – największy wzrost miesiąc do miesiąca - 4 proc. widoczny był w Poznaniu, podczas gdy największy spadek - o 3 proc. nastąpił we Wrocławiu - wskazano w raporcie.

Wysokie ceny

Oznaki ochłodzenia widać również po stronie popytowej. Liczba odpowiedzi na ogłoszenia z rynku wtórnego była w kwietniu o 6 proc. niższa niż w marcu. Choć w ujęciu rocznym wzrosła o 14 proc., to był to najsłabszy wynik od początku 2025 roku. Największe spadki aktywności użytkowników widoczne były w Krakowie - 13 proc. miesiąc do miesiąca i Warszawie - 8 proc. Stabilny poziom popytu odnotowano jedynie w Katowicach i Poznaniu.

Co ciekawe, to właśnie w Poznaniu odnotowano aż 30 proc. wzrost liczby odpowiedzi w ujęciu rocznym, podczas gdy w innych miastach były to zmiany wynoszące kilka lub kilkanaście procent - zauważyli autorzy.

Średnie ceny ofertowe mieszkań z drugiej ręki utrzymały się w kwietniu na poziomie zbliżonym do marcowego. W porównaniu rok do roku obserwowane są wzrosty – średnio o 7 proc., co stanowi kontynuację trendu z poprzedniego miesiąca. Największe podwyżki rok do roku widoczne były w Trójmieście, Warszawie i Katowicach. W pozostałych miastach ceny pozostały stabilne, z zaledwie niewielkimi odchyleniami względem ubiegłorocznych wartości.

Rynek wynajmowanych mieszkań

Na rynku najmu w kwietniu widoczna była dalsza stabilizacja cen. Średnia stawka utrzymała się na poziomie 3045 zł, czyli była o 5 zł niższa w porównaniu do marca. Natomiast w skali roku wzrost średnich cen osiągnął niespełna 2 proc.

Jak wynika z raportu, zdecydowanie większe zmiany widać po stronie podaży. Na siedmiu największych rynkach, które odpowiadają za 66 proc. wszystkich ogłoszeń w Otodom, kwiecień zakończył się liczbą 16,2 tys. dostępnych ofert najmu. To o 3 proc. mniej niż w marcu i o 7 proc. mniej w porównaniu rok do roku. Jeszcze bardziej spadła liczba nowych ogłoszeń – w kwietniu było ich 10,4 tys., czyli o 18 proc. mniej miesiąc do miesiąca i 17 proc. mniej w ujęciu rocznym.

To pierwszy tak wyraźny spadek w 2025 roku, po serii wcześniejszych wzrostów. Jeśli trend się utrzyma, osoby szukające mieszkań na wynajem, zwłaszcza w dużych miastach, mogą mieć trudności z szybkim znalezieniem lokalu odpowiadającego ich potrzebom i budżetowi. Z drugiej strony, dla właścicieli mieszkań to szansa na większe zainteresowanie ofertą i szybsze wynajęcie - skomentowała Milena Chełchowska, ekspertka Otodom.

pap, jb

