Koszty codziennych zakupów spożywczych znów mocno rosną

Po stabilizacji w marcu, w kwietniu ceny w sieciach handlowych ponownie zaczęły rosnąć. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM SFA w 9 na 13 sieci objętych analizą, ceny badanych produktów były wyższe niż przed miesiącem. Najmocniej w ujęciu miesiąc do miesiąca podrożały jajka (7,85 proc.), żel pod prysznic (7,34 proc.) czy szampon do włosów (4,87 proc.).

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,2 proc. a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,4 proc. Eksperci przewidują dalszy spadek inflacji w Polsce w drugiej połowie roku. Szacują, że jej poziom może się obniżyć do około 3 proc. na koniec roku.

9 na 13 sieci podniosło ceny

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w kwietniu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 4,19 zł, czyli 1,33 proc. i wyniosła 319,02 zł. Wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w marcu br. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Intermarché (5,03 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Selgros Cash & Carry (6,84 proc.). Podobnie jak przed miesiącem już tylko w dwóch sieciach średnie ceny koszyków wyniosły mniej niż 300 zł.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 231,15 zł (więcej o 2,87 zł niż w marcu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 385,64 zł (więcej o 0,18 zł niż w marcu br.) Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w kwietniu 2025 r. wyniosła 154,49 zł i jest ona o 2,69 zł niższa niż w marcu br.

W kwietniu średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła do 319 zł, co oznacza miesięczny wzrost o 1,33 proc. Ceny poszły w górę w większości analizowanych sieci, jednak różnice pomiędzy nimi nadal pozostają znaczące. W zestawieniu kanałów sprzedaży najtańsze zakupy można było zrobić w modelu Cash & Carry, podczas gdy dark store’y wciąż pozostają najdroższą opcją. Umiarkowany wzrost cen detalicznych wpisuje się w ogólną sytuację makroekonomiczną – według danych GUS inflacja konsumencka w kwietniu wyniosła 4,2 proc. rok do roku Wśród towarów o najwyższej wartości tego indeksu znajdują się m.in. ser, masło i pasta do zębów, co oznacza, że promocje na podstawowe artykuły mogą decydować o wyborze konkretnej sieci handlowej. Konsumenci coraz częściej podejmują decyzje zakupowe w sposób świadomy, porównując nie tylko ceny, ale również dostępność produktów i wygodę zakupów – komentuje Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Najniższe ceny w sieciach hybrydowych, a najwyższe w dark store

Z kwietniowego badania wynika, że na pozycji lidera najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 282,37 zł. To wzrost o 8,26 zł, czyli o 3,01 proc. więcej niż najtańszy koszyk w marcu br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 8,71 zł (Selgros Cash & Carry) i 21,44 zł (Makro Cash & Carry). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w kwietniu 2025 r. odnotowano w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 342,74 zł.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry - 297,45 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store - 363,35 zł. Natomiast najtańsze zakupy (310,55 zł) można było zrobić w sieciach hybrydowych.

Najbardziej drożeją jajka i kosmetyki do kąpieli

Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Intermarché (94 proc.), Selgros Cash & Carry (93 proc.), Makro Cash & Carry (92 proc.) i Carrefour (90 proc.). Natomiast najniższą dostępność produktów zanotowały sklepy Dino (66 proc.). Oznacza to, że produkty były łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów takich jak Intermarché czy Selgros Cash & Carry, a trudniej było znaleźć je w Dino.

Badanie ASM SFA wykazało, że w kwietniu br. wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, czyli o najwyższym wskaźniku indeksu mocy, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca podrożały jajka (7,85 proc.), żel pod prysznic (7,34 proc.), szampon do włosów (4,87 proc.) czy kawa (4,39 proc.). Natomiast największe obniżki dotyczyły pasty do zębów (5,74 proc.) i masła (5,48 proc.).

