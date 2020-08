Wielka kłótnia Włochów o koronawirusa

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza uchylił w sobotę decyzję dyrekcji kolei o zniesieniu wymogu dystansu społecznego w pociągach dużych prędkości. Nowe reguły, umożliwiające zajęcie 100 proc. miejsc w wagonach obowiązywały właśnie od tego dnia.

Speranza, informując o rozporządzeniu, jakie podpisał, wyjaśnił: „W pociągach powinny pozostać reguły bezpieczeństwa, które do tej pory obowiązywały„.

„Nie możemy pozwolić sobie na to, by obniżać czujność i ostrożność. Dlatego podpisałem nowe rozporządzenie, które potwierdza, że we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych, w tym w środkach transportu, utrzymany zostaje obowiązek zarówno dystansu co najmniej jednego metra, jak i noszenia maseczek” - oświadczył minister zdrowia.

Podkreślił, że te obie zasady razem z częstym myciem rąk muszą być dalej przestrzegane w fazie koegzystencji z wirusem.

Wcześniej zaniepokojenie planami zniesienia dystansu społecznego w pociągach państwowych i prywatnych kolei wyrazili eksperci z komitetu doradców przy rządzie.

5 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Stwierdzono 295 nowych zakażeń, co oznacza spadek w porównaniu z piątkiem, gdy było ich 379. Bilans zmarłych wzrósł do 35146.

Liczba wyleczonych przekroczyła 200 tys. Ich dobowy wzrost wyniósł 255.

Od początku epidemii w kraju zarejestrowano 247,8 tys. przypadków. Obecnie zainfekowanych koronawirusem jest około 12 tys. osób.

W najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii zarejestrowano jeden zgon i 55 nowych zakażeń, co stanowi wyraźny spadek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)