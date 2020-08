Znak czasu? Maseczka na twarz w nuggetsach z McDonalda

Sześcioletnia dziewczynka prawie zakrztusiła się kawałkiem kurczaka z McDonald’s, który według jej matki zawierał niebieską chirurgiczną maskę na twarz -podaje portal sotland.pl

Maddie jadła Happy Meal, który jej matka kupiła w Aldershot w Hampshire, w jednej z filii giganta fast foodów. Udało jej się wyjąć kawałek kurczaka z ust córki i okazało się, że w nuggetsie znajdowała się maseczka na twarz.

McDonald’s powiedział, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Matka czworga dzieci powiedziała, że „wróciła prosto do restauracji, aby porozmawiać z kierownikiem, który powiedział jej, że nuggetsy nie są przygotowywane na miejscu. Pani Arber powiedziała, że „ona i jej córka mają uraz do McDonald’s „na całe życie”. Powiedziała, że „chce uświadomić innych rodziców, dodając: „Tylko dlatego, że jest napisane, że to Happy Meal, nie oznacza, że „jest bezpieczny”.

McDonald’s oświadczył, że bezpieczeństwo żywności jest dla nich „sprawą najwyższej wagi” i dodał, że firma kładzie duży nacisk na kontrolę jakości, przestrzegając „rygorystycznych standardów, aby uniknąć wszelkich niedoskonałości”.

Rzecznik powiedział: „Gdy tylko dowiedzieliśmy się o problemie, wszczęliśmy pełne dochodzenie z odpowiednim dostawcą i podjęliśmy działania, aby zapewnić, że każdy produkt z tej partii zostanie usunięty z restauracji.”

