Większy ruch w fast foodach. Dobre widoki na wakacje

Jak wynika z badania firmy technologicznej Proxi.cloud i UCE Research, liczba tzw. unikalnych klientów odwiedzających badane placówki fast food była wyższa o 4,2 proc. niż rok wcześniej. 72,9 proc. wizyt przypadło na „kurczako-hamburgerownie”, a 27,1 proc. na pizzerie.

Na całym rynku średnia liczba odwiedzin statystycznego klienta w jednym miesiącu wyniosła 4,75 i była minimalnie wyższa niż rok wcześniej. Nie zmienił się natomiast przeciętny czas trwania wizyt w tego typu lokalach.

Natomiast ruch w restauracjach typu fast food zwiększył się o 4,7 proc. rok do roku (pojedynczy klient może generować większy ruch, jeżeli odwiedzi lokal więcej niż jeden raz - PAP). Przy tym lokale serwujące kanapki i dania z kurczaka odnotowały wzrost o 6,5 proc. zaś pizzerie o 3,1 proc.

Według Nikodema Sarny z Proxi.cloud wzrosty wynikają z większej stabilności cen i poprawy nastrojów konsumenckich, która nastąpiła po okresie wysokiej inflacji, a w jej następstwie ograniczeniu przez ludzi wydatków na produkty i usługi inne niż podstawowe.

Krach w gastronomii, spadki nawet w fast foodach

Mateusz Nowak z Proxi.cloud, drugi ze z autorów raportu wskazał, że kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie ruchu mogło być podniesienie płacy minimalnej. Natomiast wyraźnie wyższy wzrost liczby klientów w „kurczako-burgerowniach” (5,8 proc) niż w pizzeriach (2 proc.) może wynikać ze zmian w upodobaniach kulinarnych klientów.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika też, że w pierwszym kwartale tego roku udział krótkich wizyt (powyżej 3, ale poniżej 10 minut) w restauracjach oferujących kanapki i dania z kurczaka wyniósł 21,7 proc., a rok wcześniej – 21,5 proc. W przypadku pizzerii stanowił on odpowiednio: 36,6 i 36,3 proc. Oznacza to minimalne wzrosty w relacji rocznej.

Wyniki te można zinterpretować jako oznakę utrzymującego się poziomu zamówień na wynos, bo to one najprawdopodobniej stoją za krótkimi wizytami w restauracjach. Odsetek ten wydaje się duży, szczególnie w przypadku pizzerii. Niemniej w dobie powszechnego korzystania z aplikacji pozwalających szybko i sprawnie zamawiać jedzenie do domu, trudno uznać go za szokujący – wyjaśnił Sarna.