Gates o testach na Covid-19: większość nadaje się do śmieci!

Większość amerykańskich testów nadaje się do śmieci, są zmarnowane. Jeśli nie obchodzi Cię jak późna jest data ważności i płacisz na tym samym poziomie, to oczywiście wezmą każdego klienta - stwierdził Bill Gates w jednym z ostatnich wywiadów dla Wired.com

Były prezes Microsoftu wypowiadał się m.in. o aktualnej walce z pandemią koronawirusa. Gates wykazał się sporym optymizmem, jednocześnie pozwolił sobie na pstryczki w stronę Stanów Zjednoczonych.

Jestem zaskoczony sytuacją w USA. Mają najmądrzejszych ludzi w dziedzinie epidemiologii. Spodziewałbym się, że poradzą sobie lepiej. Są przeszkoleni do komunikowania się i nie próbują wpadać w panikę, ale każą ludziom traktować sprawy poważnie. W zasadzie od samego początku są w kagańcu. Teraz mówią: „Słuchajcie, robimy świetną robotę z testami, nie chcemy z wami rozmawiać.” Nawet przyjmując najprostsze rzeczy, które bardzo by poprawiły ten system, czują, że przyznaliby, że jest w nim jakaś niedoskonałość, więc nie są zainteresowani - stwierdził.

Gates skrytykował również sposób badania ludzi i wykorzystywanie testów.

Filantrop nie zdziwiłby się, jeżeli najszybciej do opracowania szczepionki dojdzie w Chinach czy Rosji. Podkreśla, że są tam największe naciski na prace naukowe. Zastrzega również, że po użyciu ewentualnej szczepionki będzie potrzebne kilka miesięcy na monitorowanie sytuacji.

Trzeba przyznać, że dokonano biliony dolarów strat gospodarczych i zaciągnięto wiele długów, ale rurociąg innowacyjny dotyczący zwiększenia diagnostyki, nowych terapii, szczepionek jest w rzeczywistości dość imponujący. I to sprawia, że czuję, że dla bogatego świata powinniśmy być w stanie w dużej mierze zakończyć tę sprawę do końca 2021 roku, a dla całego świata do końca 2022 roku. Dzieje się tak tylko ze względu na skalę innowacji, które mają miejsce. Teraz, kiedy już to zrobimy, stracimy wiele lat na malarii i polio i HIV oraz na zadłużeniu krajów każdej wielkości i niestabilności. Miną jeszcze lata, zanim wrócisz do miejsca, w którym byłeś na początku 2020 roku. To nie jest I ani II wojna światowa, ale jest w tym rzędzie wielkości jako negatywny szok dla systemu - dodał Gates.