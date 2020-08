Bon turystyczny bodźcem dla Polaków do wyjazdu na wakacje

Polacy chcą jechać na wakacje z bonem turystycznym. Blisko 40 proc. rezerwacji od początku sierpnia zostało dokonanych z użyciem bonu i jedna piąta z nich w ogóle nie doszłaby do skutku, gdyby nie wakacyjne 500 plus - wynika z danych serwisu Travelist.pl

Mocny start programu

Od 1 sierpnia polskie rodziny mogą planować wakacyjny wypoczynek z uwzględnieniem bonu turystycznego 500 plus. Do dziś wg danych ZUS skorzystało z tej możliwości już blisko 50 tys. rodziców, zaś łączna wartość wykorzystanych w tym okresie bonów to 36 mln zł. W pierwszych dniach funkcjonowania nowego programu niemal 10 proc. wszystkich bonów turystycznych było realizowanych za pośrednictwem strony Travelist.pl – to wyjątkowy rezultat wśród portali rezerwacyjnych, efekt zarówno szeroko zakrojonej kampanii marketingowej, jak i wyjścia naprzeciw potrzebom osób, którym przysługują dodatkowe środki na rodzinny wypoczynek.

Polacy rezerwują więcej pobytów rodzinnych dzięki 500+

Na dzień dzisiejszy osoby chcące skorzystać z bonu mają do wyboru ponad 330 hoteli z całej Polski. Są one wyraźnie oznaczone i posiadają odpowiednio przystosowane opcje płatności.

Co niezwykle istotne, aż jedna piąta z nich została w całości opłacona środkami z bonu, czyli de facto nie doszłaby do skutku, gdyby nie dodatkowe środki z rządowego programu. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę rezerwacje, w których minimum połowa wartości przypada na bon, wskaźnik ten rośnie do ponad 60 proc. Oznacza to, że 500 plus skłania tysiące Polaków do rezerwowania pobytów, na które prawdopodobnie w ogóle by się nie zdecydowali, gdyby nie wsparcie ze strony państwa.

Rezerwacje z bonem – koniecznie w sierpniu, najlepiej nad morzem lub… w mieście

Dzięki bonom rezerwujemy więcej – i chcemy cieszyć się tym dodatkowym wypoczynkiem jak najszybciej. Najlepiej jeszcze w sierpniu. Wg badań w połowie lipca blisko 60 proc. respondentów planowało zrealizować bon turystyczny w trakcie tegorocznych wakacji. Dane transakcyjne z pierwszych dni sierpnia pokazują jednak, że odsetek rezerwacji z bonem dokonanych na terminy wakacyjne sięga aż 90 proc. To o 7 proc więcej niż w przypadku rezerwacji bez bonu w tym samym okresie – a przy tym niepodważalny dowód na to, że dla rodzin z dziećmi „wakacje są najważniejsze”. Interesujące mogą być również inne rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistym zachowaniem konsumentów.

O ile bowiem odsetek planowanych wyjazdów z bonem nad morze i w góry w dużej mierze zgadza się z faktycznie rezerwowanymi kierunkami, o tyle w przypadku city breaków mamy do czynienia z różnicą ponad 15 punktów procentowych – tylko 5 proc. osób deklarowało wykorzystanie bonu na wyjazd do miasta, natomiast aż 21 proc. rzeczywiście go na to wykorzystuje.

Jakie hotele cieszą się największą popularnością wśród beneficjentów bonu? Zdecydowanie wygrywa Trójmiasto – aż 6 z 10 obiektów najchętniej rezerwowanych z bonem turystycznym mieści się w Gdańsku lub Sopocie. Poza tym klienci wybierają rodzinne hotele w innych częściach Wybrzeża (Niechorze, Ustka, Kołobrzeg), na Mazurach, w Szklarskiej Porębie, ale też w Krakowie, Wrocławiu czy Kazimierzu Dolnym. Nie sposób jednak wskazać ewidentnych hitów lata z bonem – pierwsza dwudziestka obiektów na liście to zaledwie 42 proc. wszystkich rezerwacji z wykorzystaniem 500+. Polskie rodziny wiedzą, czego chcą na wakacje i świadomie tego szukają.

Mat.Pras/KG