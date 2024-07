Na wakacje Polacy wyjadą... po wakacjach

Wakacyjny wyjazd za granicę planuje 76 proc. badanych Polaków, z czego poza sezonem chce wyjechać 33 proc. - wynika z sondażu GfK. Wśród powodów podróży poza sezonem ankietowani wymieniają niższe ceny przelotów i hoteli oraz mniejsze oblężenie popularnych miejsc turystycznych.

Jak wynika z najnowszej edycji badania GfK, które co roku sprawdza zachowania dotyczące podróży Polaków, w tym roku 49 proc. respondentów organizuje wyjazdy wakacyjne samodzielnie, a 51 proc. skorzysta z zorganizowanego wyjazdu przez touroperatorów. Cytowany w informacji ekspert eSky.pl Deniz Rymkiewicz wskazał, że jeszcze dwa lata temu 60 proc. osób decydowało się na wykupienie wycieczki z biura podróży.

Według autorów badania, obserwowany od kilku lat wzrost zainteresowania podróżami organizowanymi we własnym zakresie wynika m.in. z bogatej oferty platform internetowych, coraz prostszego systemu wyszukiwania biletów i hoteli, a także z rosnącego oczekiwania Polaków wobec firm, z którymi wyjeżdżają. Ponadto, jak wskazano, takie podróże mogą być nawet o kilkadziesiąt procent tańsze w porównaniu z ofertą touroperatorów.

All-inclusive dalej rządzi

Wyniki badania wskazują też, że w przypadku wyjazdów zorganizowanych najpopularniejsza jest opcja all inclusive, którą wybiera 58 proc. respondentów. Natomiast oferty last minute, wycieczki objazdowe i wakacje first minute interesują odpowiednio 36, 23 i 16 proc. klientów. Zaznaczono, że w wariancie all inclusive najczęściej podróżują osoby w wieku 55-65 lat, a wakacje last minute to wybór numer jeden wśród młodzieży od 18. do 24. roku życia.

W tym roku - jak wskazują wyniki sondażu - urlop za granicą planuje 76 proc. badanych Polaków, przy czym 33 proc. z nich (+4 pkt. r/r) zamierza wyjechać poza sezonem.

„W ten sposób możemy nie tylko zaoszczędzić na lotach i noclegach, ale również uniknąć dużego obłożenia hoteli i kolejek w miejscach turystycznych, co zwiększa komfort korzystania z infrastruktury obiektów” - wskazał Deniz Rymkiewicz. Dodał, że:

Druga połowa wiosny i pierwsza połowa jesieni cechują się doskonałymi warunkami pogodowymi, a więc komfortowy odpoczynek w krajach południowych o tych porach roku jest niemal murowany.

Na wypoczynek tylko „resort”

Wyniki ankiety pokazują, że podróżujący najczęściej wybierają hotele typu resort (43 proc.), a 24 proc. woli zarezerwować apartament; małe, kameralne hotele preferuje 14 proc. badanych. Według autorów badania na decyzje Polaków dotyczące noclegów wpływ mają m.in. posiłki wliczone w cenę (33 proc.), bliskość plaży (32 proc.) i pozytywne opinie na temat noclegu w serwisach rezerwacyjnych (31 proc.). W następnej kolejności istotna jest bliskość atrakcji turystycznych oraz centrum miasta. Dodatkowymi atutami pozostają: pokój z widokiem na morze oraz dostęp do basenu lub aquaparku. Ponadto, istotne znaczenie ma standard noclegu - 58 proc. Polaków wybiera obiekty sklasyfikowane na co najmniej 4 gwiazdki, a 18 proc. osób rezerwuje noclegi 3-gwiazdkowe.

Jeśli chodzi o wybór kierunku podróży, to najczęściej kierujemy się takimi kryteriami jak: klimat i pogoda (60 proc. wskazań, czyli o -3 p.p. r/r), szacunkowa cena całego wyjazdu (51 proc., -9 p.p. r/r), atrakcyjność danego kraju (51 proc., -2 p.p. r/r), okazyjne ceny lotów (48 proc., +10 p.p. r/r), daty dopasowane do potrzeb (42 proc., +1 p.p. r/r) i dostępne atrakcje turystyczne (42 proc.).

Morze rządzi

Natomiast jeśli chodzi o formę spędzania czasu podczas wyjazdów, 50 proc. badanych wskazało na odpoczynek nad morzem lub basenem, 48 proc. - samodzielne zwiedzanie i spacery, 41 proc. - smakowanie lokalnej kuchni, a 40 proc. - wizyty w muzeach. Nieco mniej respondentów zainteresowanych jest poznawaniem lokalnej kultury i historii (31 proc.), spędzaniem czasu w restauracjach i barach (27 proc.) czy wycieczkami z przewodnikiem (19 proc.).

Badanie pokazało, że na wakacje za granicę najczęściej jeździmy we dwójkę (50 proc.), a w trzy- i czteroosobowym gronie podróżuje odpowiednio 19 i 15 proc. ankietowanych. Natomiast podróże w pojedynkę wybiera 7 proc. Polaków. Urlop w innym kraju najczęściej trwa od pięciu do ośmiu dni (60 proc.). Rzadziej odpoczywamy przez 9-12 dni (25 proc.), choć jeszcze krócej wybieramy się na urlop od 13 do 16 dni – taką długość pobytu za granicą deklaruje 13 proc. pytanych.

Autorzy badania zauważyli, że w porównaniu z poprzednimi latami, rośnie liczba Polaków zainteresowanych przelotem wraz z hotelem w pakiecie. Obecnie na tę formę wakacji wskazało 72 proc. badanych, podczas gdy w przeszłości było to 50 proc. Wysokość kwot przeznaczanych na wakacje w pakiecie „lot plus hotel” bardzo się różni. W budżecie wakacyjnym w granicach 1-3 tys. zł za cały wyjazd próbuje zmieścić się 21 proc. Polaków, od 3 tys. do 6 tys. zł wydaje w pakiecie co czwarty uczestnik badania (27 proc.). Od 6 tys. do 8 tys. zł za takie wakacje płaci 19 proc. respondentów, a jeden na ośmiu (12 proc.) wydaje na podróż 8-10 tys. zł.

Badanie zrealizowało GfK na zlecenie eSky.pl w czerwcu br. na próbie 600 osób, na podstawie wywiadów wśród kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat podróżowali za granicę samolotem wraz z noclegiem w hotelu bądź apartamencie, a wyjazd ten trwał pięć dni lub dłużej. Analogiczne badania zostały zrealizowane na takiej samej próbie w latach 2022-2023.

PAP/ as/