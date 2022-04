Majówka z Bonem Turystycznym

Przedłużony weekend na początku maja Polacy tradycyjnie wykorzystują na krótki wypoczynek. Tegoroczna majówka wypada od soboty 30 kwietnia do wtorku 3 maja. To tylko i aż 4 dni. Na pewno nie warto tracić ich na długie dojazdy, szczególnie jeśli na wyciągnięcie ręki mamy atrakcyjną i bezpieczną krajową ofertę, za którą można zapłacić Polskim Bonem Turystycznym

Zanim Polacy tłumnie ruszą na wakacyjne urlopy mamy przed sobą doskonały czas, aby w rodzinnym gronie odkrywać walory naszego kraju, cieszyć się aktywnym wypoczynkiem i bliskością natury. Majówkowy weekend zachęca do kontaktu z przyrodą, która wybudziła się z zimowego snu, odkrywania szlaków turystyczno-przyrodniczych, historycznych czy kulturowych. Rodzinny wyjazd można zaplanować w górach, nad jeziorem, nad morzem albo wybrać się do jednego z niezwykłych polskich miast i skorzystać z oferty interaktywnych muzeów, obiektów kultury czy parków rozrywki – możliwości jest naprawdę wiele.

Polski Bon Turystyczny, znacząco wpływa na dostępność i podniesienie jakości krajowej turystyki. Przedsiębiorcy działający w branży przygotowali świetne oferty dostosowane do potrzeb rodzinnego wypoczynku, dzięki którym dzieci i młodzież mogą lepiej poznawać swój własny kraj, jego przyrodę, historię i tradycje. Przedłużony program trwa do końca września 2022 roku, a sezon na tegoroczne rodzinne podróżowanie właśnie się zaczyna. Jeśli ktoś do tej pory zwlekał z aktywacją bonu to ostatni dzwonek, aby to zrobić i zaplanować weekendowy wyjazd, dłuższy urlop lub szkolną wycieczkę dla swoich pociech. A dla przedsiębiorców to czas na zadbanie o ruch w swoich obiektach i wpływy środków z tytułu płatności bonem – mówi Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.