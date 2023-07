60 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd

Na wakacje planuje wyjechać ok. 60 proc. Polaków - wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Turyści wypoczywający w kraju najchętniej wybierają wybrzeże Bałtyku, a wyjeżdżający za granicę - wypoczynek w Chorwacji.

W 2023 r., w zależności od źródła badań, na wakacje trwające co najmniej dwa dni zamierza wyjechać od 55 proc. do 65 proc. badanych Polaków - wskazali analitycy PIE w zestawieniu opublikowanym w ostatnim wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Planów wyjazdowych nie ma od 14 proc. do 28 proc. Polaków.

Podobnie jak w poprzednich latach, większość z nas planuje urlop w kraju – deklaruje tak od 54 proc. (CBOS) do 64 proc. - wskazał Instytut, powołując się na Polską Organizację Turystyczną (POT). Wśród osób wypoczywających w kraju od lat najbardziej obleganym kierunkiem jest Bałtyk (27-37 proc.), nieco mniej osób decyduje się na urlop w górach (15-22 proc.) i na Mazurach (8-19 proc.). Osoby wyjeżdżające na zagraniczne wakacje najczęściej planują wypoczynek w Chorwacji (18 proc.), Grecji (14 proc.), Hiszpanii (12 proc.), we Włoszech (11 proc.) i w Turcji (9 proc.) - wynika z przedstawionych danych.

„Wyjazdy krajowe najczęściej planowane są na lipiec i sierpień, a zagraniczne – na wrzesień” - zwrócili uwagę analitycy.

Przypomnieli, że według GUS liczba turystów krajowych korzystających z noclegów w Polsce wzrosła w pierwszych czterech miesiącach 2023 r. o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Główną barierą powstrzymującą Polaków przed wyjazdami wakacyjnymi jest brak wystarczających środków finansowych. Według różnych badań taki powód podaje od 41 proc. do ok. 50 proc. Polaków, którzy nie jadą na wakacje. Część badanych zamierza przeznaczyć pieniądze na inny cel niż wakacje (18 proc.), niektórzy borykają się z problemami zdrowotnymi (15 proc.) uniemożliwiającymi wyjazd. Polacy w większości nie planują długich wyjazdów. Według POT maksymalnie na tydzień wyjedzie 65 proc. osób, które zamierzają spędzić wakacje w Polsce i 64 proc. wypoczywających za granicą - dodano w zestawieniu PIE.

Na tegoroczne wakacje Polacy przeznaczą więcej pieniędzy niż w 2022 r. Według badań, na wyjazd wydadzą średnio 3 tys. 200 zł, czyli o 474 zł więcej niż rok wcześniej. Planowana kwota na osobę - jak wynika z innych badań - różni się w zależności od tego, czy turyści chcą wypoczywać w kraju (2 tys. 256 zł), czy za granicą (3 tys. 971 zł).

W badaniach POT najwięcej osób zadeklarowało wydatki do 1,5 tys. zł na osobę (42 proc.), prawie co trzeci planuje wydać od 1 tys. 501 zł do 3 tys. zł, a 15 proc. powyżej 3 tys. zł. Środki na wakacje pochodzą głównie z oszczędności (49 proc.); 85 proc. badanych nie planuje wzięcia na ten cel kredytu.

„Deklaracje Polaków dotyczące tegorocznych wyjazdów wakacyjnych wracają do poziomu utrwalonego przed pandemią. Rośnie liczba osób wyjeżdżających na wakacje. Polacy chętniej jeżdżą też za granicę” - zauważyli analitycy PIE. Nadal jednak utrzymuje się podwyższony poziom niepewności, „wyrażający się wysokim odsetkiem (ok. 20 proc.) odpowiedzi +jeszcze nie wiem+ w przypadku pytania o zamiary wyjazdu na wakacje” - podsumowali.

Magdalena Jarco (PAP), sek