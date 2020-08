Ubezpieczenie assistance - co obejmuje?

Jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC. W naszej ofercie wraz z ubezpieczeniem OC otrzymujesz ubezpieczenie assistance, które działa również w razie awarii. Jaką ochronę uzyskujesz dzięki assistance? W jakich przypadkach możesz otrzymać pomoc w ramach tego ubezpieczenia?

Assistance – jaką ochronę zapewnia?

Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje z rodziną własnym samochodem. Nagle, gdzieś daleko od domu, w środku nocy, pojazd ulega awarii, a ty nie potrafisz go uruchomić. W jaki sposób zorganizujesz naprawę auta? Gdzie będą spać twoi najbliżsi? Właśnie w takich przypadkach docenisz posiadanie ubezpieczenia assistance. Mając taką ochronę ubezpieczeniową, wystarczy, że powiadomisz zakład ubezpieczeń o zdarzeniu, a ubezpieczyciel zorganizuje odpowiednią pomoc, w zależności od tego, co się stało. Pamiętaj jednak o tym, że taka ochrona jest dostępna w różnych wariantach. Oznacza to, że jej zakres zależy od tego, jaką umowę zawrzesz z zakładem ubezpieczeń. Informacje o zasadach ochrony znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia – zapoznaj się z nimi, zanim zdecydujesz się na współpracę z danym towarzystwem. Co ciekawe, takie ubezpieczenie możesz uzyskać nawet w cenie OC.

Ważną kwestią jest zakres terytorialny polisy – sprawdź, czy ubezpieczenie działa wyłącznie w Polsce, czy również w Europie. Assistance może być sposobem na zapewnienie sobie wsparcia, jeśli przydarzy ci się awaria, wypadek komunikacyjny, kradzież pojazdu i nie tylko. Jednak, jak wspomnieliśmy, wszystko zależy od wybranego wariantu ochrony. Oto, co może obejmować assistance:

• Naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia w razie wypadku lub awarii - sprawdź, ile wynosi limit kwotowy na terytorium Polski i za granicą, o ile ochrona działa również w innych krajach.

• Holowanie pojazdu w razie wypadku lub awarii - jeśli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu, to oczywiście możesz zgłosić potrzebę skorzystania z tej usługi w ramach OC sprawcy. W innych przypadkach rozwiązaniem może być assistance. Zwróć uwagę na limit kilometrów, który może być różny w Polsce i za granicą.

• Holowanie pojazdu poszkodowanego w razie wypadku.

• Auto zastępcze – do dyspozycji możesz mieć auta różnej klasy. W zależności od tego, czy doszło do awarii, wypadku, czy do kradzieży pojazdu, może obowiązywać inny limit dób korzystania z samochodu zastępczego. Zwróć również uwagę na franszyzę kilometrową, tj. upewnij się, czy pomoc będzie ci udzielona, jeśli znajdujesz się w odległości np. mniejszej niż 10 km od miejsca zamieszkania.

• Transport osób – w zależności od oferty, usługa ta może być dostępna w razie wypadku, awarii, kradzieży. W tym przypadku również może obowiązywać franszyza, tzn. ubezpieczyciel zapewni transport, jeśli zdarzenie miało miejsce w odległości powyżej danej liczby kilometrów.

• Nocleg – sprawdź, kiedy można z niego skorzystać. Czy ochroną objęte są tylko zdarzenia, do których doszło w określonej odległości od miejsca zamieszkania?

• Pomoc przy wymianie koła – polisa pokrywa koszty awarii do określonego limitu kwotowego. Jeśli nie będzie możliwa wymiana koła na miejscu, to auto zostanie odholowane do warsztatu.

• Pomoc przy otwarciu pojazdu – zasady ochrony są analogicznie jak w punkcie powyżej. Polisa pokrywa koszty do określonego limitu kwotowego. W przypadku gdy naprawa na miejscu nie będzie możliwa, to auto zostanie odholowane do warsztatu.

• Pomoc w razie braku paliwa.

• Pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa.

• Parkowanie pojazdu – sprawdź, w jakich przypadkach jest dostępne, ile wynosi limit dobowy i jaka jest franszyza, tzn. w jakiej odległości od miejsca zamieszkania obowiązuje ochrona.

• Kierowcę zastępczego – pomoc jest możliwa, jeśli doszło do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

• Dostarczenie części zamiennych w razie wypadku lub awarii.

Nie wyczerpaliśmy wszystkich ryzyk, jakie może obejmować ochrona ubezpieczeniowa. Zakres i jednocześnie koszt assistance zależy jednak od tego, na jaki wariant ochrony się zdecydujesz. Jest to ubezpieczenie, które może się przydać niemal każdemu kierowcy, a jego koszt jest stosunkowo niski.