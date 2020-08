Czeka nas pogodowy armagedon? Będzie wyjątkowo niebezpiecznie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla województw łódzkiego, śląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego przed burzami z intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są: województwa śląskie, łódzkie i część wielkopolskiego, pierwszy stopień zagrożenia dotyczy województwa lubuskiego i części województwa wielkopolskiego.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spać grad.

Alerty przed upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województw śląskiego (alert pierwszego stopnia; temp. maksymalna w dzień od 30 do 31 st.) i łódzkiego (alert 2 stopnia; temp. maksymalna w dzień od 29 do 32 st.) oraz dla województwa wielkopolskiego (alert 2 stopnia, temp. maksymalna w dzień od 30 do 31 st.).

Czytaj też: Katastrofa w Amazonii. COVID-19 dziesiątkuje mieszkańców Brazylii

PAP/kp