Premier: czas na ofensywę polskich firm

Osłoniliśmy polskie firmy podczas kryzysu, teraz czas na ich ofensywę – oświadczył we wtorek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził firmę Aiut działającą w branży automatyki i robotyki

W tej ofensywnie przez gwarancje, wsparcie bezpośrednie, dotarcie w programach badań rozwoju i różnego rodzaju finansowanie chcemy pomóc polskim firmom w ekspansji zagranicznej i krajowej. To jest niezbędne dla rozepchnięcia się na rynkach europejskich i światowych przez takie firmy – dodał, wskazując, że gliwicka firma ma swoje przedstawicielstwa na największych światowych rynkach – w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach.

Szef rządu poinformował też, że Aiut zatrudnia kilkuset polskich inżynierów, którzy dzięki temu nie muszą wyjeżdżać i mogą liczyć na rozwój w Polsce.

To jest rdzeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy wspierać jak najwięcej polskich firm, które świetnie czują się na oceanie robotyki, informatyzacji, rewolucji informatycznej, cyfrowej, 4.0 – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że firma Aiut skorzystała z rządowej tarczy finansowej, chroniącej przedsiębiorstwa przed skutkami pandemii.

Rozmawialiśmy też o gwarancjach BGK pod realizację nowych projektów inwestycyjnych. To jest to, czego potrzebujemy - duże projekty inwestycyjne, żeby tutaj do Polski i na Śląsk przyciągać inwestorów inżynierów myśl techniczną, bo w tym tyglu wzajemnych doświadczeń, korzystania ze swoich mądrości – rodzą się najnowocześniejsze rozwiązania – podsumował szef rządu.