Trzaskowski był ostrzegany przed kolejną awarią „Czajki". Nie słuchał?

Portal wPolityce.pl dotarł do pisma prezesa Wód Polskich z końca kwietnia 2020 roku, skierowanego do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przemysław Daca zwracał się w liście o przekazanie informacji ws. podjętych przez miasto działań po słynnej awarii „Czajki” w sierpniu 2019 roku. Ostrzegał też przed kolejną potencjalną awarią skutkującą niekontrolowanym zrzutem ścieków do Wisły. Ta po kilku miesiącach właśnie się wydarzyła!

Prezes Wód Polskich w piśmie do prezydenta Warszawy ostrzegał, że kolejna potencjalna awaria - w obliczy panujących wówczas susz - skutkująca niekontrolowanym zrzutem ścieków do Wisły, mogłaby mieć katastrofalne skutki, dla wielu ekosystemów, a nawet wód Bałtyku!

Czytamy również, że Daca apelował o przekazanie do Wód Polskich informacji, na jakim etapie jest realizacja planu alternatywnego przesyłu warszawskich ścieków.

Podkreślam, iż odpowiedzialność Pana Prezydenta wobec realizacji przedmiotowego zadania ma poważne znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska, w tym wód Wisły i jej ekosystemu. Ma również znaczenie dla bezpieczeństwa ludności, której dostarczana jest woda z ujęć znajdujących się poniżej Warszawy — czytamy.

gr