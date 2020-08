Odlot! Wałęsa: Polacy wymyślili rowery i internety i „Nie papież przewrócił komunizm”

Lech Wałęsa przemawiał podczas tzw. forum obywatelskiego, zorganizowanego w ECS w Gdańsku z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Od samego początku jego „JA” zdominowało wystąpienie

Tak dużo czyniłem, w tak dużo rzeczy uczestniczyłem (sic!), że naprawdę trudno wybrać co tu by było dobre na nasze spotkanie. Ja nawet dziś zastanawiam się ,jak to było możliwe, że nam się udało. To było największe zwycięstwo w dziejach Polski (…) Nie jestem nawiedzony, ale czuję, że palce boży w tym był - powiedział Wałęsa.

„Nie papież przewrócił komunizm” - Jakby tego było mało, Wałęsa umniejszył roli Papieża Jana Pawła II w obalaniu komunizmu. Wałęsa podczas swojego wystąpienia zaprezentował dość osobliwą ocenę dokonań św. Jana Pawła II.

Nikt nie wierzył, że możliwe jest w tych warunkach przewrócenie komunizmu. A do końca zbliżała się druga tysiąclatka chrześcijaństwa (sic!). Wymodliliśmy papieża Polaka - opowiadał. - I żeby było jasne, nie papież przewrócił komunizm. Nie przesadzajmy! - rzucił niespodziewanie Wałęsa.

Papież rok od wyboru przyjechał do nas i zaprosił nas na modlitwę, prawie cały naród brał udział w spotkaniach z Ojcem Świętym. I zobaczyliśmy, jak dużo nas jest, że nieprawda, że nas nie ma (…) Przestaliśmy się bać — argumentował swoje osobliwe twierdzenia.

Wcześniej, o godzinie 10:00 spółka: Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Tomasz Grodzki i Aleksandra Dulkiewicz wzięli udział w uroczystościach Porozumień Sierpniowych w Gdańsku i symbolicznym otwarciu Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Zamiast świętować, częściej atakowano przeciwników politycznych.

Rozumieć czasy w których przyszło nam żyć. Oto jest zadanie dziś i było wczoraj, 40 lat temu. Los według mnie dał nam dwa zadania. Jedno zadanie – rozbić stary porządek, który hamował rozwój świata. Jak nasi dziadowie wymyślili rowery i trochę technologii, to musieli zrobić osad różnych państw i swoje kraje (…) Jak my wymyśliliśmy samoloty, komputery, internety, to musimy powiększyć struktury. A tamte system na to nie pozwalał - opowiadał w przedziwnych wywodach Lech Wałęsa.

Jeszcze nie dziś, ale coś wam przewidzę. Jestem przekonany, że jutro naszemu pokoleniu przyzna rzecz strasznie dużo. To było największe w dziejach Polski zwycięstwo a ono polegało na pokonaniu starego porządku a jednocześnie wytworzeniu przekonania w tych pokonanych, aby przyjaciółmi zostali. Jeszcze nie było po wygranej takiej przyjaźni, jaką my stworzyliśmy. Kto to popsuł? - mówił dalej.

