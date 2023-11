Papież Franciszek pamięta o 11 listopada i apeluje do Polaków

Papież Franciszek zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie nawiązał do zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zachęcił do tego, by przekazywać historię kraju młodemu pokoleniu.

Polskim pielgrzymom obecnym na placu Świętego Piotra Franciszek powiedział: „Za kilka dni obchodzić będziecie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech ta rocznica pobudza Was do wdzięczności wobec Boga”

Przekazujcie młodemu pokoleniu waszą historię. Z serca wam błogosławię - dodał papież.

pap, jb