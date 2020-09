Aplikacja polskiego startupa podbija Azję

Cosmose AI to warszawski startup, który rozpoczął działalność prze kilku laty. Obecnie działa przede wszystkim w Azji. Współpracuje z ponad 600 markami i blisko 400 tys. sklepami. Dba o ich klientów i szuka nowych. Efekty jego pracy docenili kolejni inwestorzy, dzięki którym firma uzyskała 15 mln dolarów na rozwój. Twórcą jest Miron Mironiuk

Rozwijana od 2014 r. firma zamknęła właśnie rundę inwestycyjną na 15 mln USD. W ten sposób pozyskała fundusze pozwalające na kilkukrotne zwiększenie skali działania. Cosmose AI obiecuje, że wkrótce będzie obserwowała 2 mld ludzi. Zyski mają się pojawić w 2021 roku, a w 2022 roku użytkownikami aplikacji będzie 10 mln azjatyckich sklepów. Aplikacja na smartfony Cosmose AI obserwuje w każdej chwili ponad miliard osób. Zbiera informacje o ich położeniu, ma możliwość precyzyjnego ustalenia sklepu, w którym był użytkownik, jakie towary go zainteresowały. Takie informacje są niezwykle cenne dla właścicieli sklepów. Dzięki nim wiedzą, co interesuje potencjalnego klienta i mogą zastosować różne narzędzia marketingowe do zakupu produktu.

Z technologii opracowanej przez Mirona Mironiuka korzystają takie koncerny jak m.in. LVHM, Coca-Cola, Walmart, L’Oreal, Samsung.

Jego zdaniem w obliczu pandemii wielkie sieci handlowe oraz marki zobaczyły, że sprzedaż online nie zrekompensuje im spadków sprzedaży w tradycyjnych sklepach. Dlatego bardzo pożądane stały się technologie optymalizujące kampanie skierowane na powrót klientów do sklepów stacjonarnych.

To otworzyło kolejne szanse dla Cosmose. Nowe środki od inwestorów pozwolą nam na skokowy rozwój na kolejnych rynkach w Azji – dodaje Miron Mironiuk.

Obecnie wśród inwestorów są Raymond Zage z Tiga Investments, fundusze OTB Ventures oraz TDJ Pitango wraz z grupą przedsiębiorców z Azji.

Inwestorzy doskonale wiedzą, w co inwestują. Made in Poland to nie tylko wspaniałe truskawki i gry komputerowe. Mamy świetnych inżynierów, regularnie wygrywających międzynarodowe olimpiady programistyczne. W tym roku dołączyło do nas czterech medalistów najbardziej prestiżowej z olimpiad - ACM ICPC. Dzięki temu Cosmose technologicznie jest na poziomie najlepszych z najlepszych – uważa Miron Mironiuk i zapowiada kolejne, duże partnerstwa Cosmose m.in. w Malezji oraz Japonii.

