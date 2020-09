Sprawdzaj, czytaj, pytaj! - ważna akcja UOKiK

15 lipca ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK. Urząd ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy. Duży, szybki zysk bez ryzyka? Rzekome leki lub tajemnicze urządzenia medyczne? Konsumencie, uważaj! Możesz wpaść w pułapkę! Nie daj się nabrać lub oszukać: „Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”

Kampania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zwrócić uwagę społeczeństwa na nasilone zagrożenie nieuczciwymi praktykami rynkowymi i oszustwami w związku z obecną, wyjątkową sytuacją.

Ze skarg konsumentów wynika, że do wielu osób kierowane są oferty alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka.

Konsumenci namawiani są także na produkty lub usługi, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie.

― W związku z licznymi skargami i sygnałami konsumentów, które do nas wpływają, przygotowaliśmy kampanię informacyjną, w tym dwa komunikaty do telewizji i radia, które przyczynią się do zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa konsumentów ― mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes zachęca do śledzenia kampanii także na Twitterze:

