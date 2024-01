Uwaga! Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie

Przed działaniami oszustów informujących o rzekomym wstrzymaniu dostawy przesyłki i wyłudzającymi pieniądze ostrzegł w czwartek Zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team).

Zespół CERT Polska poinformował, że przestępcy masowo rozsyłają wiadomości SMS oraz e-mail, zawierające informację o konieczności dopłaty do paczki.

Rzekome powody przesłania wiadomości i potrzeby wykonania dodatkowego przelewu (z reguły na drobną kwotę) mogą być różne, np.: konieczność uiszczenia opłaty celnej czy niepełne dane adresowe do doręczenia.

Rozsyłane wiadomości zawierają linki prowadzące do stron, które wyłudzają dane karty płatniczej lub dane logowania do bankowości internetowej, wykorzystywane następnie do kradzieży pieniędzy ofiary.

CERT przypomniał, że aby nie dać się oszukać, należy zawsze sprawdzać w przeglądarce adres strony, na którą przekierował link z otrzymanej wiadomości. Poradził, aby o wiadomości SMS, które zostaną uznane za podejrzane, przesłać na numer 8080. Więcej informacji o tym, w jaki sposób bronić się przed oszustwami znajduje się na: cert.pl/baza-wiedzy/falszywe-smsy.

PAP/kp