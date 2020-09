Badania PTSD: Polska i Ukraina wymieniają się wiedzą

Ukraina to jeden z najważniejszych partnerów Polski. Na wymianie doświadczeń dotyczących wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych stresem pourazowym zyskują obie strony – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

MSZ jest koordynatorem realizowanego od ubiegłego roku przez MON projektu wsparcia poszkodowanych wskutek konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy – weteranów działań wojennych, przesiedleńców i osób zamieszkujących strefę przyfrontową.

„Ukraina jest jednym z najważniejszych partnerów Polski i największym, odbiorcą pomocy rozwojowej. Łączna wartość wszystkich projektów pomocowych dla Ukrainy to po nad 300 mln zł” – powiedział Jabłoński.

„Ten konkretny projekt, na który w ciągu ostatnich dwóch lat przeznaczyliśmy 1,2 ml zł, to przede wszystkim szkolenia dla psychologów, psychiatrów, osób udzielających pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku różnych nadzwyczajnych zdarzeń” – powiedział wiceszef MSZ.

„Ukraina została w ostatnich latach bardzo ciężko doświadczona przez konflikt zbrojny, który wciąż trwa. Pamiętamy o tym i udzielamy wsparcia naszym ukraińskim przyjaciołom. Chcemy zapewnić pomoc psychologiczną, która jest niezwykle istotna zwłaszcza dla osób, które były ofiarami albo świadkami działań zbrojnych lub też w nich uczestniczyły i doznały stresu pourazowego” – dodał.

Zaznaczył, że pomoc jest związana przede wszystkim z konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy, ale Polska udzieliła też pomocy medycznej w związku z pandemią, pomaga także w usuwaniu skutków powodzi, która dotknęła Ukrainę w ostatnich tygodniach.

„Współpracujemy ze stroną ukraińską w bardzo wielu aspektach. Wojskowy Instytut Medyczny od lat jest zaangażowany w te działania. Przed dwoma laty po wizycie w Równem WIM przedstawił pomysł projektu, który można było sfinansować ze środków polskiej pomocy, czyli z funduszy MSZ” – powiedział.

Podkreślił, że była to wspólna polsko-ukraińska inicjatywa. „Z jednej stromy chcemy pomagać budować te kompetencje służby medycznej, ale to także bezcenne dla nas. Ten projekt to nie tylko dzielenie się naszymi doświadczeniami, ale obopólna wymiana doświadczeń – nasze służby medyczne dowiadują się, z jakimi sytuacjami mierzą się ich ukraińscy koledzy, na tej wymianie my też zyskujemy” – zaznaczył.

W sobotę kończy się dwutygodniowe szkolenie kolejnej grupy ukraińskich psychologów i psychiatrów, organizowane przez Klinikę Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Kursy, kończące się przyznaniem certyfikatu, to jedno z dwóch przedsięwzięć w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego”. Drugiego podjął się 23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju, wyspecjalizowany w rehabilitacji poszkodowanych weteranów. Ze strony ukraińskiej w projekcie uczestniczą Rówieński Obwodowy Szpital Weteranów Wojny w Klewaniu, Winnicki Kliniczny Szpital Obwodowy dla Weteranów Wojny w Winnicy i Szpital Weteranów Wojny prowadzony przez Żytomierską Obwodową Radę w Berdyczowie. Projekt, przewidziany na lata 2019-2020, został zainicjowany pod wpływem doświadczeń zrealizowanego w 2017 r. projektu szkoleniowego, który wykazał potrzebę stworzenia na Ukrainie systemowego wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktu.

PAP/ as/