Marczuk: państwo stanęło na wysokości zadania

Tarcze antykryzysowe dały fundament do budowania dobrych relacji pomiędzy państwem i przedsiębiorcami.

-Przedsiębiorcy, korzystając z rozwiązań tarczy antykryzysowej uwierzyli, że państwo stanęło na wysokości zadania w tym najtrudniejszym dla nich momencie - ocenił na Forum Ekonomicznym w Karpaczu Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Podczas panelu dotyczącego Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej zwrócił też uwagę na element współpracy w ramach administracji. Jego zdaniem to, co udało się w czasie pandemii, to dobra współpraca pomiędzy różnymi instytucjami i ministerstwami.

„Silosowość”, która doskwierała w administracji, stopniowo odchodzi w przeszłość – stwierdził podczas dyskusji.

Zdaniem wiceszefa PFR, tarcze pokazały też, że warto być uczciwym i uczciwie zatrudniać, ponieważ przedsiębiorcy, którzy opłacali za swoich pracowników składki do ZUS, otrzymali wsparcie, a tarcze dały fundament do budowania dobrych relacji pomiędzy państwem i przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcy, korzystając z rozwiązań tarczy, czy to nie płacąc ZUS-u, czy otrzymując wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju, uwierzyli, że państwo rzeczywiście im pomogło w tym najtrudniejszym dla nich momencie – powiedział Bartosz Marczuk.

Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreśliła, że w ostatnich latach zmianie uległ wizerunek ZUS, co wynika z kluczowych reform, jak elektroniczne zwolnienia czy e-składka.

Gdyby nie determinacja i profesjonalizm we wprowadzeniu elektronicznych zwolnień, to w 2020 r., kiedy w marcu zostało wystawionych prawie 3,3 mln zwolnień, zatopilibyśmy się w papierach - powiedziała Gertruda Uścińska.

Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego stwierdził, że wchodzimy obecnie w trzeci, „pocovidowy” etap wsparcia przedsiębiorstw.

-Etap pierwszy to tak naprawdę było ratowanie przedsiębiorców, etap drugi to zapewnienie im płynności finansowej, teraz wchodzimy - mam nadzieję - już w ten trzeci etap, w którym zwiększa się rola Banku Gospodarstwa Krajowego, jako tego banku państwowego, wpierającego rozwój, jak również banków komercyjnych, całego systemu bankowego – powiedział Tomasz Robaczyński.

Jego zdaniem konieczne jest dostarczenie finansowania przedsiębiorcom, zarówno do zapewnienia płynności finansowej jak i do realizacji nowych inwestycji.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarówno kontynuuje dystrybucję produktów, które już miał, a które zostały zmienione w czasie pandemii, jak również wchodzi z nowym i produktami, np. gwarancjami faktoringowymi.

Prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana mówił o stworzeniu tarczy rozwojowej, „tarczy 590”, opartej o patriotyzm gospodarczy, zakładającej jak największy eksport i jak najmniejszy import.

