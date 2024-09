Krysiak: w UE rodzi się gospodarka centralnie sterowana

Podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, red. Maciej Wośko rozmawiał z prof. Zbigniewem Krysiakiem z Instytutu Myśli Schumana. Tematem rozmowy były m.in. zmiany gospodarcze i polityczne w Unii Europejskiej.

„Jeśli wprowadzamy ogromne zmiany w systemie energetycznym w postaci Zielonego ładu to nie po to by następował spadek PKB i regres rozwoju gospodarczego. Tu mamy sprzeczność z logiką, którą powinny kierować się gospodarka i biznes. W wyścigu technologii, jak pokazuje historia gospodarki, wygrywa ten który oferuje energię taniej i efektywniej, przyczyniając się do rozwoju gospodarki ” - ocenia prof. Zbigniew Krysiak.

Co tu jest głównym problemem w działaniach Unii? Te zmiany mają charakter scentralizowany, uniformistyczny, wręcz monopolizacji. Jeśli na przykład chce się w energetyce postawić na źródła odnawialne, usuwa się na siłę energetykę jądrową i paliwa kopalne, to taki monopol musi się odbić na konkurencyjności gospodarki. W Unii Europejskiej odradza się gospodarka centralnie sterowana, mająca charakter neo-socjalizmu, czy wręcz neo-komunizmu. Jest pytanie, czyim interesie się tak dzieje? – mówi prof. Zbigniew Krysiak.

Całą rozmowę z prof. Zbigniewem Krysiakiem obejrzyj na koncie telewizji wPolsce24:

»» O Forum Ekonomicznym w Karpaczu czytaj więcej tutaj:

Trzy wielkie wyzwania dla Europy naraz

Rola dla Polski: hub logistyczny do odbudowy Ukrainy

Czerwińska: technologie kluczem do wysokiego tempa rozwoju

Polska 2004-2023 liderem wzrostu w regionie

Jakich liderów potrzebuje Polska?

Władysław Kosiniak-Kamysz z nagrodą Człowieka Roku 2024

Liderzy w Karpaczu o Polsce w Europie i Europie w globalnej gospodarce

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.