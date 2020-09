Francja: Masowe nadużycia i wyłudzenia na postojowym

Nadużycia dotyczące bezprawnie pobieranego postojowego w czasie pandemii koronawirusa we Francji wynoszą 250 mln euro. Do tej pory przeprowadzono 50 tys. kontroli – poinformowało w czwartek ministerstwo pracy tego kraju.

Francuscy urzędnicy przeprowadzili ponad 50 tys. kontroli wniosków o przyznanie postojowego, łącznie wykryto oszustwa na wartość 250 milionów. Połowa tej kwoty został odzyskana – podaje agencja AFP.

Obecnie toczy się 440 postępowań karnych w sprawach nadużyć w mechanizmie tzw. częściowego bezrobocia, czyli właśnie postojowego, którego pula wynosi 30 mld euro.

Według stacji RTL prawie połowa prób oszustwa została udaremniona przez służby administracyjne. Nie odzyskano jeszcze 130 mln euro; w sprawach toczą się postępowania sądowe i dochodzenia.

Pracownik ministerstwa pracy podkreślił w rozmowie z AFP, że „kwota oszustw może wydawać się znaczna, ale biorąc pod uwagę, że przeznaczono na ten cel 30 mld euro to ostatecznie jest ona całkiem niewielka”. „Zawsze są oszuści i ludzie, którzy korzystają z systemu” - dodało to źródło, zastrzegające anonimowość.

Minister pracy Elisabeth Borne zapowiedziała, że kontrole będą kontynuowane dzięki współpracy ze służbami podatkowymi i wywiadowczymi. Podczas kontroli stwierdzono, że ok. tysiąca firm zaniżyło kwoty postojowego, o które mogło się ubiegać dla swoich pracowników. Ok. 9 mln pracowników pobierało postojowe w kwietniu, w lipcu było to ok. 2 mln osób.

