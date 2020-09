European Green Deal na VI Kongresie Energetycznym DISE

Kongres Energetyczny DISE inkubatorem zielonej przyszłości dla polskiej gospodarki w kierunku PL climate-neutrality!

Neutralna klimatycznie Europa to UE 2050 target r. wpisujący się w geointeres nas wszystkich. Przed polską energetyką stoi wyzwanie przemodelowania miksu energetycznego w oparciu o wdrażanie niskoemisyjnych źródeł energii. Zielony Ład to nowa strategia energetyczna UE, która zapowiada instrumenty wsparcia dla państw członkowskich, by przyszłe pokolenia żyły na czystej, zielonej planecie Ziemi.

European Green Deal w Polsce to temat przewodni zbliżającego się VI Kongresu Energetycznego DISE. Dwa dni debat z udziałem największych decydentów branży energii to gwarancja debaty na najwyższym poziomie merytorycznym. Prelegenci zmierzą się z pytaniami o polską ścieżkę transformacji energetycznej oraz czy neutralność klimatyczna w Polsce jest możliwa?

Priorytetowym tematem kongresowym będzie rozwój OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych, ma stanowić długo wyczekiwane wsparcie legislacyjne dla inwestorów. Eksperci odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób postawić alert przy przygotowaniach do włączenia polskiego offshore do KSE? Chcemy wspólnie debatować nad tym, jakie zielone źródła energii gwarantują najszybszą ścieżkę do zeroemisyjnego miksu energetycznego oraz jaka będzie rola paliwa gazowego w okresie przejściowym dekarbonizacji?

Transformacja energetyczna ukierunkowana jest na przyszłość kolejnych pokoleń, w szczególności prawo do czystego powietrza. Wdrażanie idei smart city staje się areną pespektyw m.in. dla branży transportowej poprzez inwestycje w elektromobilność, czy branży IT w związku z rozwojem cyfryzacji. Jaki jest potencjał polskich miast i w jaki sposób budować świadomość klimatyczną, to pytania, które na pewno nie pozostaną bez odpowiedzi podczas kongresowej debaty.

KPEiK zapowiada powstanie 300 obszarów zrównoważonych do 2030 r. w Polsce. Z każdym rokiem wzrasta liczba klastrów energetycznych, co pokazuje rosnącą świadomość prosumencką. Idee klimatyczne zaczynają stawać się interesem społeczności lokalnych, które rozwijają megatrend energetyki rozproszonej. Powstaje więc pytanie o szansę na PL-monizm elektroenergetyczny, które będziemy odważnie stawiać panelistom.

2020 r. ma szansę stać się punktem zwrotnym dla polskiej energetyki, która wkracza w pierwszy etap 2030+ w kierunku neutralnej klimatycznie Europy. DISE stawia na światowy poziom debaty zapraszając najwybitniejszych ekspertów do serca Dolnego Śląska. Nie może Państwa zabraknąć na najważniejszym wydarzeniu dla polskiej branży energetycznej! Zapraszamy do Wrocławia, 7-8 października, The Bridge Wroclaw – MGallery na VI Kongres DISE.