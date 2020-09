Książę Maksymilian w Warszawie. Moda, biznes i ekologia

Przemysł modowy ma duży wpływ na środowisko. Jedna obserwacja: siła przemysłu modowego zawsze były odwaga i kreatywność. Te zachowania potrzebne są teraz branży, by odpowiedzieć na nowe wyzwania – powiedział JNW Maksymilian Książe Liechtensteinu, specjalny gość Business Fashion Environment Summit – pierwszej konferencji o zrównoważonym rozwoju w regionie CEE.

Książę Maksymilian wspomniał, że to jego druga wizyta w Warszawie, jednak w wyniku pandemii koronawirusa, cieszył się na nią jak dziecko.

To dopiero moja druga podróż do Polski. W tym roku spędziłem więcej czasu w domu niż w ostatnich 30 latach. Ta podróż dla mnie dziś była jak dla małego dziecka, które po raz pierwszy opuszcza dom – powiedział książę Maksymilian. Jak ocenił, rozumie on pojęcie zrównoważonego rozwoju jako podążanie za celami dalekosiężnymi: ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Dziś widzimy jak ludzkość zmaga się z tym, by rozwijać się w ten zrównoważony sposób.

Doszliśmy już do granic zanieczyszczania i zabierania planecie surowców. Wielkość ludzkiej populacji jest już wyzwaniem dla planety. Wraz z postępem wiedzy naukowej i medycznej, w wyniku rewolucji przemysłowej, wiek życia się wydłuża, liczba ludności rośnie. Niedługo już będzie nas 11 miliardów ludzi. Dążyliśmy do rozwoju bez zbytniej troski o środowisko. Konsumujemy, prowadzimy interesy, nie zastanawiamy się zbytnio nad przyrodą. To musi się zmienić – powiedział ks. Maksymilian.