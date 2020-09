Premier: Estoński CIT ma szansę być rewolucją

Ogromna radość, że po raz kolejny spotykamy się w takim zacnym gronie. Dzisiaj - ze względu na sytuację na świecie - w nietypowych okolicznościach, ale właśnie to nietypowe okoliczności są dla nas zarówno wyzwaniem, jak i ogromną szansą - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact‘20 Connected Edition

Musimy z tej sytuacji kryzysowej wyciągnąć wnioski wszyscy - społeczność przedsiębiorców, startupowców, innowatorów, wynalazców, ale także państwo, administracja publiczna, samorządy i po prostu obywatele. Odkąd stało się jasne, że epidemia koronawirusa dokona głębokich zmian we wszystkich systemach gospodarczych, wszystkich państw świata, stoimy przed wielkim, nowym wyzwaniem, które wytyczy ścieżki na kolejne lata, a może nawet na kolejne dziesięciolecie - stwierdził szef rady ministrów.

Czytaj też: Premier chce wsparcia dla studentów i uczniów

Morawiecki stwierdził, że „wstępne wyniki gospodarcze na tle Unii Europejskiej są pozytywne dla Polski. Dzięki Tarczy Antykryzysowej i Finansowej potrafiliśmy obronić przedsiębiorców”.

Dzisiaj po kilku latach od zainaugurowania innowacyjnego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju możemy powiedzieć, że te pierwsze kroki w tej trudnej drodze powiodły nam się całkiem nieźle. To nasz wielki sukces gospodarczy. W danych statystycznych za zeszły rok dane za innowacyjność urosły jak nigdy wcześniej w ciągu 30 lat. To wciąż za mało, ale przyrost o blisko 1/4 to rekord 30-lecia. To znaczy, że Plan Odpowiedzialnego Rozwoju zachęca do innowacyjności i działa. Wielu małych przedsiębiorców i start-upowców ma szansę sprzedawać swój produkt u naszych wielkich narodowych championów. To nasz sukces gospodarczy, który pokazał, że możemy wdrożyć dobrą strategię - imposybilizm został przełamany - podkreślał

Jak mówił, innowacja jest najważniejszą strategią wyrwania się z tej pułapki pomiędzy bogatym zachodem a ludnym wschodem, który oferuje niskie koszty pracy. Nie chcą oferować niskich kosztów pracy, tylko wykwalifikowanych pracowników.

To, co było bolączką rozwoju gospodarczego w Polsce w III RP to niska zdolność do wdrażania, do przekładania tych znakomitych polskich pomysłów na projekty komercyjne i biznesowe, które będą mogły na całym świecie pokazywać swoją wartość. Niezbędna jest dobra współpraca przedsiębiorców z państwem. Proponujemy jeden z najniższych podatków dla innowatorów, żeby przyciągać talenty i realizować te pomysły najpierw w Polsce, a potem w Europie i na całym świecie - powiedział.

Morawiecki odniósł się też do sytuacji na Białorusi.

Już dziś staramy się być domem dla przedsiębiorców białoruskich w związku z tą trudna sytuacją na Białorusi. Stwarzamy im najlepsze warunki, jakie możemy - zauważył. Z sytuacji epidemii koronawirusa państwa wyjdą obronna ręką poprzez sprawne działanie państwa i odpowiednie regulacje legislacyjne. Eksplozja wolności gospodarczej - na to kładziemy nacisk. Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców. Estoński CIT ma szansę być rewolucją dla przedsiębiorców. Zastanawiamy się nad podniesieniem ogłoszonego progu z 50 mln na wyższą kwotę, o tym wkrótce będziemy mówić. Dziękuję za współpracę w wytyczaniu nowych szlaków. Technologie kwantowe czy chmurowe, sztuczna inteligencja - to przyszłość, na którą kładziemy nacisk. Z Wami, przedsiębiorcy, razem te szlaki wytyczymy. Z przyjaznym państwem możemy śmiało patrzeć w przyszłość, a szlaki do niej odnajdziemy wspólne - podsumował.

Czytaj też: Premier: zerowy PIT dla osób na stażu i praktykach

KG