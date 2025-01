W Polsce mieszkania drożały (prawie) najszybciej w Europie

W III kwartale 2024 roku ceny mieszkań w UE wzrosły o 3,8 proc. w ujęciu rok do roku i o 1,4 proc. w porównaniu z II kwartałem 2024 roku – podał w czwartek Eurostat. W Polsce wzrost cen mieszkań rok do roku wyniósł 14,4 proc., a kwartał do kwartału 1,6 proc.

W przypadku zmian cen nieruchomości w porównaniu do III kwartału 2023 roku Polska znalazła się na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej ze wzrostem o 14,4 proc. Wyższy wskaźnik odnotowano tylko w Bułgarii (16,5 proc.), a na trzecim miejscu były Węgry (13,4 proc.). Z kolei spadki cen wystąpiły w czterech państwach: Francji (-3,5 proc.), Finlandii (-2,8 proc.), Luksemburgu (-1,7 proc.) i Niemczech (-0,7 proc.).

W zestawieniu z II kwartałem 2024 roku ceny mieszkań w UE zwiększyły się o 1,4 proc. Największy wzrost również wystąpił w Bułgarii (3,9 proc.), a następnie w Portugalii (3,7 proc.) i Holandii (3,6 proc.). Spadki cen zaobserwowano w dwóch państwach: Finlandii (-0,6 proc.) oraz Estonii (-0,5 proc.). Dla Polski podwyżka wyniosła 1,6 proc., co uplasowało ją na 13. miejscu wśród państw członkowskich.

98 proc. wzrostu cen mieszkań od 2010 roku

Europejski Urząd Statystyczny porównał również dane dla III kwartału 2024 roku z cenami z 2010 roku. Największa dynamika wzrostu cen mieszkań wystąpiła w Estonii i na Węgrzech (w obu przypadkach o 230 proc.), a także na Litwie (181 proc.) i Łotwie (154 proc.). Jedynym krajem, w którym odnotowano spadek, były Włochy (-4 proc.). Polska znalazła się na 10. miejscu wśród krajów unijnych ze wzrostem o 98 proc.

W raporcie Eurostatu podano również dane dotyczące zmian cen czynszów za wynajem w państwach Unii Europejskiej. W III kwartale 2024 roku w całej Unii ceny wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z III kwartałem 2023 roku i o 0,9 proc. w porównaniu z II kwartałem 2024 roku.

W porównaniu do 2010 roku największe wzrosty odnotowano w Estonii (o 216 proc.), na Litwie (183 proc.), w Irlandii (109 proc.) i na Węgrzech (108 proc). Grecja była jedynym krajem, w którym ceny czynszów w tym okresie spadły (-16 proc.). Dla Polski wzrost wyniósł około 80 proc. i był to piąty wynik wśród krajów UE. Jak zauważono w raporcie, w 20 krajach unijnych ceny mieszkań wzrosły w tym czasie bardziej niż ceny czynszów.

Adam Ziemienowicz (PAP), sek

