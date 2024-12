W serowarstwie jesteśmy potęgą. I basta!

Polska jest piątym największym producentem serów w Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu. Ilość produkowanego w Polsce sera rośnie co roku od ponad dekady. Na czele rankingu pozostają Niemcy, za nimi są Francja, Włochy i Holandia.

Pierwszych pięć krajów - Niemcy, Francja, Włochy, Holandia i Polska - odpowiada za blisko 72 proc. całej unijnej produkcji. Podczas, gdy w 2023 r. w UE wyprodukowano 10,6 mln ton sera, aż 7,6 mln ton pochodziło tylko z tych pięciu państw.

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2023 r. w Polsce wyprodukowane zostało 976 tys. ton sera, co oznacza wzrost o 50 tys. ton w stosunku do 2022 r. Produkcja serów w naszym kraju rośnie z roku na rok od ponad dekady. W 2012 r. było to 721 tys. ton.

Sery kozie także są w ofercie polskich producentów / autor: Pixabay

Niemcy na czele, Francuzi słabną

Od lat na pierwszym miejscu serowego zestawienia są Niemcy. W 2023 r. nasz sąsiad zza Odry wyprodukował 2 mln 360 tys. ton sera, co stanowi ponad jedną piątą całej unijnej produkcji. Druga jest Francja, która w zeszłym roku wyprodukowała 1 mln 887 tys. ton tego produktu spożywczego. Kraj ten zanotował jednak spadek w stosunku do poprzedniego roku (o 26 tys. ton).

Na miejscu trzecim znalazły się Włochy, które w poprzednim roku wyprodukowały 1 mln 334 tys. ton, a na czwartym - Holandia, która uzyskała 1 mln 19 tys. ton.

Dane Eurostatu uwzględniają wszystkie uznane w UE typy serów.

PAP, sek

