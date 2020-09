Gra miejska z Lotosem. “Poszukiwacze Bursztynowej Komnaty”

Współczesna, miejska wersja zabawy w “podchody” to nowa inicjatywa Grupy LOTOS dla mieszkańców Trójmiasta. Tym razem bez strzałek napisanych kredą lub nakreślonych na piasku, ale ze smartfonem w dłoni. Wszystko po to, by odnaleźć… Bursztynową Komnatę

Gra miejska Poszukiwacze Bursztynowej Komnaty, realizowana za pomocą aplikacji Tropiciel, rusza w sobotę 26 września w południe i potrwa do 11 października. Obejmuje całe Trójmiasto oraz okolice, a dołączyć do niej może każdy. Rejestracja jest otwarta już od piątku 18 września – informuje Grupa Lotos w komunikacie wysłanym do mediów. Celem gry jest odnalezienie Bursztynowej Komnat i rozwiązanie zagadek związanych z ważnymi miejscami w Trójmieście.

Gra miejska Poszukiwacze Bursztynowej Komnaty to połączenie zwiedzania, poznawania tajemnic miasta oraz mądrej rozrywki. To również doskonały sposób na promocję tematów społecznych, którymi LOTOS zajmuje się w najbliższym otoczeniu, a także na pokazanie ciekawych miejsc i projektów kulturalno-sportowych na terenie Trójmiasta. Fundacja LOTOS od lat wspiera naukę, dlatego chcemy nakłonić do udziału w grze jak największą liczbę trójmiejskich szkół – tłumaczy Wiesław Labuda, prezes Fundacji LOTOS. Aby dołączyć do zabawy wystarczy pobrać darmową aplikację Tropiciel i zarejestrować swoją drużynę (maksymalnie 4 osoby). Mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi z pracy. Niepełnoletni uczestnicy biorą udział w grze pod opieką dorosłego opiekuna grupy.

Do trzech drużyn, które zdobędą najwięcej punktów, trafią zestawy elektroniki, gadżety marki LOTOS i nagrody ufundowane przez Operę Bałtycką oraz Teatr Muzyczny. To nie koniec – trzy najlepsze drużyny wybiorą się na przejażdżkę rajdowym Subaru z przedstawicielem LOTOS Rally Team.

Pozostałe 20 drużyn, które zdobędą najwięcej punktów, otrzymają zestawy z gadżetami marki LOTOS. Łącznie do wygrania jest ponad 80 zestawów nagród. Co ważne, pierwszy tysiąc uczestników gry otrzyma zdjęcie z autografem Kajetana Kajetanowicza. Do gry zaproszone są także szkoły, które mają szansę na zdobycie aż 20 tys. złotych. Fundatorem tej nagrody jest Fundacja LOTOS. Co więcej, w zwycięskiej szkole zostanie zorganizowane spotkanie z Olimpijczykami wspieranymi przez Grupę LOTOS oraz trening z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski – Pawłem Janasem.

www.stefczyk.info / mt

