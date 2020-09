Co z tym budżetem? Niemcy oskarżają PE o zwłokę

Co dalej z budżetem UE? PE odrzuca oskarżenia niemieckiej prezydencji o zbyt wolne negocjacje w tej sprawie

Ambasador Niemiec przy UE Michael Clauss w przekazanym brukselskim korespondentom stanowisku podkreślił, że bez szybkiego ogólnego porozumienia między Radą a PE w sprawie wieloletnich ram finansowych opóźnienie grozi również funduszowi odbudowy po koronawirusie.

Czas nagli, Europa musi dotrzymać słowa, aby jak najszybciej wspierać ludzi i regiony szczególnie dotknięte kryzysem koronawirusa - zaznaczył dyplomata.

Rzecznik PE Jaume Duch odpowiedział na Twitterze, że europarlament nie opóźnia planu odbudowy, bo zarówno ta inicjatywa jak i wieloletnie ramy finansowe nie są pakietem legislacyjnym. Porozumienie polityczne w tej sprawie, które szefowie państw i rządów wypracowali pod koniec lipca, musi być przełożone na szereg aktów prawnych.

Plan odbudowy może być uruchomiony, gdy decyzja w sprawie zasobów własnych będzie ratyfikowana przez państwa członkowskie. Parlament wykonał swoją część i w przyspieszonej procedurze wydał swoją opinię w tej sprawie i teraz wzywa do szybkiej ratyfikacji - zaznaczył Duch.

750 mld euro na plan odbudowy

PE przyjął 16 września opinię, która ma umożliwić pożyczenie przez Komisję Europejską 750 mld euro na plan odbudowy. Głosowanie eurodeputowanych umożliwiło Radzie UE podjęcie decyzji w sprawie zasobów własnych i rozpoczęcie procesu jej ratyfikacji przez 27 państw członkowskich. Węgry jednak nie chcą ratyfikować tej decyzji zanim nie dostaną gwarancji w sprawie mechanizmu praworządności. Budapeszt chce doprowadzić do tego, by nie groził on zamrażaniem środków.

Niezależnie od tego PE i niemiecka prezydencja rozmawiają na temat poszczególnych aktów prawnych składających się na wieloletnie ramy finansowe. Zdaniem prezydencji pertraktacje te postępują zbyt wolno i należałoby je prowadzić nawet w weekendy.

Rzecznik europarlamentu zaznaczył, że instytucja ta walczy o odpowiednie środki, aby sfinansować takie ambicje unijne jak polityka klimatyczna, cyfryzacja, polityka zdrowotna, a także wydatki na młodzież, czy badania.

Cięcia sztandarowych programów UE oznaczają, że ambicji politycznych nie będzie można zrealizować poza programem odbudowy. Brak realizacji tych zobowiązań podważy zaufanie i oczekiwania obywateli Europy - zaznaczył Duch.

Przypomniał, że PE był gotowy do negocjacji wieloletnich ram finansowych od 2018 roku i - jak zapewnił - chce osiągnąć dobre porozumienie tak szybko jak to możliwe.

Teoretycznie wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy powinny być gotowe do końca tego roku, aby wypłaty mogły ruszyć od 1 stycznia 2021 roku. Zależy na tym zwłaszcza państwom południa Europy, które najmocniej ucierpiały przez pandemię Covid-19 i kryzys gospodarczy, którą ona wywołała.

