Premier: realnie i sukcesywnie obniżamy podatki

Wielu polityków dużo mówi o obniżaniu podatków, ale gdy mają taką możliwość, nigdy tego nie robią. My je realnie i sukcesywnie obniżamy - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku

Szef Rady Ministrów umieścił film, w którym mówi o zmianach w podatkach. Twierdzi, że „pozostawią w kieszeniach tysięcy przedsiębiorców kilka miliardów złotych.”

Obiecaliśmy polskim przedsiębiorcom niższe i prostsze podatki. I po raz kolejny dotrzymujemy umowy. Po pierwsze: najpierw obniżyliśmy CIT z 19 na 15 i teraz do 9 proc. Podwyższymy do 2 mln euro limit przychodów pozwalający na korzystanie z niższego CIT-u. To oznacza niższe podatki dla 11 tysięcy podatników. Głównie dla małych i średnich firm. Po drugie: zasada w estońskim CIT jest prosta. Jeżeli dochód zostaje w firmie, to stawka spada do zera. Dotychczas planowaliśmy, aby obejmował mikro, małe i średnie firmy, które nie przekroczyły progu ustalonego na 50 mln zł. Podnosimy ten limit aż dwukrotnie. Po trzecie: od teraz limit rozliczenia uproszczonego PIT zostaje podniesiony aż ośmiokrotnie, do 2 mln euro przychodu. Z ryczałtu będą mogły skorzystać nowe grupy zawodowe, a wiele zawodów będzie mogło płacić obniżone stawki. Rezultat? Aż 180 tysięcy firm będzie mogło skorzystać z nowych stawek - tłumaczy Premier Morawiecki.

Bez inwestycji rozwój to tylko plan na papierze. Obniżając podatki zwiększamy jednocześnie pułap rozwoju gospodarczego Polski. Inni tylko mówią o konieczności obniżenia podatków. My je realnie i sukcesywnie obniżamy - podsumowuje.