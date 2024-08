Tony martwych ryb? Katastrofa „względnie pod kontrolą”

Z jeziora Dzierżno Duże na Śląsku wyłowiono kolejne tony śniętych ryb, suma przekracza już 100 ton. Fetor gnijących ryb unosi się nad okolicą. „Do zbiornika Dzierżno Duże podawany jest perhydrol powstrzymujący zakwit złotej algi; ma to uchronić Odrę przed katastrofą, jaka miała miejsce w 2022 roku” - powiedziała w niedzielę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

„Sytuacja na zbiorniku Dzierżno pozostaje trudna, choć wydaje się, że się stabilizuje. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi. To wszystko sprawia, że sytuacja jest dynamiczna - zmienia się z dnia na dzień” - poinformowała szefowa resortu środowiska podczas konferencji, która odbyła się w pobliżu prowadzonej przez służby akcji.

»» O sytuacji na Jeziorze Dzierżno Duże czytaj tutaj:

Prawie 100 ton martwych ryb. Katastrofa ekologiczna w Polsce

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (C) podczas konferencji prasowej nad rzeką Kłodnicą / autor: PAP/Jarek Praszkiewicz

Jak przekazała Hennig-Kloska, do zbiornika, w którym stwierdzono obecność Prymnesium parvum tzw. złotej algi, podawany jest perhydrol (nadtlenek wodoru), który w odpowiednich dawkach ogranicza zakwit toksycznych organizmów.

„To co robimy tu od wielu dni ma ograniczyć katastrofę, która ma miejsca na zbiorniku Dzierżno, by nie zajęła (złota alga - PAP) Kanału Gliwickiego, a przede wszystkim Odry, byśmy nie mieli powtórki z roku 2022. Gdybym pod tym kątem miała ocenić sytuację, to mamy ją względnie pod kontrolą. Sytuacja ze złotą algą nie rozszerza się na tereny inne niż Dzierżno” - zapewniła minister Hennig-Kloska.

Sytuację obecną nawiązującą do masowego śnięcia ryb w Odrze w 2022 r. komentują dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Tylko z jednego jeziora Dzierżno Duże wyłowiono w ostatnich dniach ok. 100 ton martwych ryb. Dla zilustrowania skali: tylko w JEDNYM ZBIORNIKU padło w ciągu kilku dni więcej ryb, niż w kilku miejscach na Odrze w lecie 2022 r. Co robią w tej sprawie aktywiści z Greenpeace_PL, którzy krzyczeli wówczas o MORDOWANIU rzeki, o ZBRODNI na Odrze? Myślicie Państwo, że milczą? Otóż nie. Napisali w tej sprawie tweeta. Dokładnie jednego tweeta. Prawie 2 tygodnie temu. Zilustrowali nawet tego tweeta zdjęciem jak pobierają próbki wody. Zdjeciem z sierpnia 2022 r. No ale wtedy rządził znienawidzony PiS – a dziś musieliby krytykować swoją koleżankę wiceminister Ula_Zielinska – bo to ona teraz za to odpowiada – wskazał Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych.