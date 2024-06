Petru: podwyższenie kwoty wolnej od podatku nierealne

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2025 jest nierealne. To, na co nas stać, to obniżenie składki zdrowotnej - stwierdził Ryszard Petru, poseł Polski 2050 w programie „Gość Wydarzeń” w stacji Polsat News.

Prowadzący program zapytał posła Polski 2050, którego partia wchodzi w skład koalicji rządzącej, czy szykuje się „pojedynek” z ministrem finansów Andrzejem Domańskim o składkę zdrowotną. Propozycja KO zakłada bowiem, iż będzie ona niższa tylko dla przedsiębiorców. Partia Ryszarda Petru postuluje natomiast, by zmniejszyć ją również dla pracowników.

Składka zdrowotna na ostrzu noża

To, co Polakom zostało zabrane, musi zostać oddane. Dla pracowników i przedsiębiorców, w podobnej formule, co przed Polskim Ładem. Trzeba Polakom zostawiać więcej w kieszeniach. To forma, aby więcej zarabiali - powiedział Petru.

Ryszard Petru „nie wyobraża sobie”, aby koalicja rządząca nie obniżyła składki zdrowotnej. Stwierdził, że pomysł, aby wykonać taki ruch tylko dla przedsiębiorców, uznał za „nie fair”.

Podkreślił, że sprawę składki zdrowotnej Polska 2050 „stawia na pewno na ostrzu noża”, lecz projekt przejdzie jeszcze proces legislacyjny w parlamencie.

Ewaluacja 800 plus

Jak również wskazał, dyskusja o 800 plus „powinna mieć miejsce”, ponieważ „trzeba zrobić ewaluację tego programu”.

Trzecia Droga mówiła, że powinien być wyłącznie dla pracujących, ale tego nie ma na stole - przypomniał Petru.

Nie da się spełnić wszystkich obietnic

W ocenie polityka podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych od 1 stycznia 2025 roku jest nierealne. Wyjaśnił, że „nie da się zrealizować wszystkich obietnic”, a rządzący nie są w stanie „w dwóch miejscach obniżać kosztów pracy”.

Polacy, mówił w Polsat News „dopiero teraz się obudzili”, że państwo wydawało za dużo na sprawy socjalne.

na podst. polsatnews.pl/bz

