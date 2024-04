Od bonu energetycznego nie zapłacimy podatku

Nie ma planów opodatkowania beneficjentów bonu energetycznego – zapewniła we wtorek w Radiu Zet minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

„Będzie to uzupełnione w ustawie, nie jest celem naszym, by był podatek od bonu energetycznego. Były takie uwagi ministerstwa (finansów - PAP), ale naszym celem nie jest opodatkowanie bonu. Wystarczy drobny zapis w ustawie wyłączający to obciążenie” - powiedziała we wtorek w Radiu Zet minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Zastrzeżenie takie zgłosiło wcześniej Ministerstwo Finansów.

»» O cenach energii czytaj tutaj:

Co z cenami energii w 2025 roku? Zapowiedź minister

Dzieje się źle: cena prądu rośnie, produkcja spada

W ubiegły wtorek przedstawiono założenia ustawy o bonie energetycznym. Zgodnie z projektem cena maksymalna prądu w II połowie 2024 r. ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów.

Projektowana ustawa przewiduje, że bon energetyczny będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla gospodarstwa 2-3 osobowego będzie miał wartość 400 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł, a dla sześcio- i więcej osobowego - 600 zł. Świadczenie to otrzymają osoby, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Naukowcy jasno: Wpływ człowieka na klimat - niewielki!

Nadchodzi paraliż w lasach. Zieloni dostaną prawo weta

Bruksela odstąpi od podatku od aut spalinowych? Co w zamian?

Ukraina nie odpuści. Czeka nas czołowe zderzenie