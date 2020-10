Dwa tygodnie taniego Assistance w LINK4

Tylko od 5 do 17 października klienci LINK4, którzy kupili samochód w 2020 roku mogą do swojego OC, a także pakietu OC/AC dokupić podstawową wersję Assistance w specjalnej cenie. Dokupiony OC w Assistance będzie Cię kosztował 65, a OC/AC, tylko 45 złotych. Oferta jest ważna tylko przez 2 tygodnie

Assistance to produkt, który przydaje się w nagłych sytuacjach, które mogą przytrafić się w, nie tylko dalekiej, podróży. Wypadki, kolizje, stłuczki, awarie oraz niestety kradzieże samochodów to dla kierowców codzienność. Assistance LINK4 sprawi, że będzie można ruszyć w drogę spokojniejszym.

W razie kłopotów LINK4 nie tylko zapewni wymianę koła, czy naprawę samochodu na miejscu, ale holowanie do 200 km. Ubezpieczyciel zorganizuje powrót do domu lub zapłaci za hotel dla kierowcy i pasażerów, gdy do celu podróży będzie więcej niż 20 km. W standardzie Assistance w LINK4 jest też samochód zastępczy. I to aż na aż 4 dni. Wszystko po to, by w przypadku np. kradzieży klient mógł normalnie pracować lub kontynuować zaplanowaną podróż. Gdyby auto wymagało płatnego parkowania LINK4 pokryje koszt do 2 dni. Ubezpieczyciel pokryje też – na zasadach opisanych w OWU - koszty ewentualnego złomowania samochodu.

Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by mogły przydarzyć się problemy z zamarznięciem akumulatora. Pomoc w uruchomieniu samochodu znajduje się w standardzie. LINK4 pomoże także wtedy, gdy dojdzie do tego pod domem ubezpieczonego. Nie zostawi klienta samego także wówczas, gdy zamarznie lub zabraknie benzyny lub – omyłkowo - dojdzie do zalana baku niewłaściwym rodzajem paliwa. Przyjdzie też na ratunek w przypadku zagubienia, zniszczenia lub zatrzaśnięcia kluczyków w aucie. Pomoc Assistance będzie działać w aż 39 europejskich krajach.

Ta specjalna oferta LINK4 dotyczy samochodów zarówno nowych, jak i tych kupionych z drugiej ręki. By kupić Assistance w specjalnie cenie, należy zadzwonić do LINK4 pod numer 22 444 44 44. Uwaga! Zniżka nie naliczy się w przypadku zakupu dokonanego przez stronę internetową.

Tekst powstał we współpracy z LINK4