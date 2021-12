Smart Casco, czyli sprytna ochrona przed skutkami kradzieży auta

Według policyjnych statystyk w 2020 roku stwierdzono w Polsce prawie 9 tysięcy kradzieży samochodów. Można się zastanawiać czy jest to dużo, czy mało, ale jedno jest pewne: nie istnieją zabezpieczenia doskonałe. Potencjalnie więc każdy posiadacz pojazdu może stać się ofiarą złodzieja.

Co możemy zrobić? Ubezpieczyć samochód od kradzieży. A jeśli zależy nam na niedużych kosztach takiego ubezpieczenia, idealnym rozwiązaniem jest Smart Casco. Jeszcze do niedawna dla większości kierowców najważniejszym kryterium wyboru ubezpieczenia była do niedawna cena. Z tego powodu kupując polisę, poprzestawali na obowiązkowym OC. Warto jednak zauważyć, że coraz większa liczba posiadaczy aut pyta o dodatkowe korzyści mogące wynikać z polisy. Stąd zwrot w kierunku towarzystw oferujących szeroką paletę ubezpieczeń jak LINK4.

Chodzi tu zresztą nie tylko o wzrastającą świadomość konsumencką, ale i obserwowane ostatnimi czasy coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, których skutki mogą poważnie nadszarpnąć nasz budżet. Niszczycielska siła żywiołów, wzmagający się ruch na polskich drogach oraz zuchwałość złodziei zwracają powszechną uwagę na ofertę dodatkowych ubezpieczeń, takich jak Smart Casco w LINK4.

Gdzie znaleźć dobrą ochronę na wypadek kradzieży?

Kradzieże pojazdów to niestety wciąż realne zagrożenie. Policyjne statystyki są nieubłagane: jakkolwiek liczba kradzieży z roku na rok nieznacznie spada, wykrywalność sprawców wciąż pozostaje poważnym wyzwaniem. Pytanie kierowców sprowadza się w tym przypadku do zasadniczej kwestii: czy obawiając się przede wszystkim kradzieży, muszę wykupić rozbudowana polisę AC? Naprzeciw temu dylematowi wychodzi ciekawa oferta LINK4 – Smart Casco.

Czym jest Smart Casco?

Smart Casco to taka bardziej skrojona na indywidualne potrzeby klienta forma Autocasco, którą można dostosować do własnych preferencji lub potrzeb. Ubezpieczenie Smart Casco pozwala zabezpieczyć auto jedynie przed sytuacjami, których obawiamy się najbardziej. Jego warianty to: żywioły, kradzież, kradzież + żywioły, szkoda całkowita + żywioły oraz opcja, łącząca wszystkie trzy wymienione czynniki. Atutem jest dodatkowa ochrona przy znacznie niższej cenie niż pełne Autocasco.

O swoich doświadczeniach ze Smart Casco opowiedział nam pan Michał (52 l.) ze Szczecina:

Na osiedlu, na którym mieszkam, od czasu do czasu słyszało się o kradzieżach aut. Kilka razy przeszło mi wprawdzie przez myśl, żeby wykupić AC, ale będąc pracownikiem niezbyt dochodowego sektora, muszę liczyć się z każdym groszem. Właśnie z tego powodu zwlekałem z dodatkowym ubezpieczeniem samochodu. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie to, że przechodząc z OC do LINK4, dowiedziałem się o możliwości dokupienia wybranego przeze mnie zakresu ochrony w ramach Smart Casco. O czymś takim myślałem od lat, ale poza pełnym AC nie znalazłem sensownej opcji. Oferta mojego nowego ubezpieczyciela była naprawdę korzystna i pozwoliła mi ukształtować polisę na miarę moich potrzeb. Bardzo szybko okazało się, jak trafna to była decyzja. Którejś soboty córka miała jechać rano po zakupy. Wzięła kluczyki, wyszła i dzwoni do mnie z parkingu, pytając: „Tato, czemu przestawiłeś auto?”. Na co odpowiedziałem, że przecież stoi tak, jak je wczoraj zostawiliśmy.

Niestety. Auto zniknęło bez śladu. Ani na parkingu, ani w okolicy. Zadzwoniliśmy na policję i zgłosiliśmy kradzież w ubezpieczalni. Po przedłożeniu dokumentów auta, kluczyków i policyjnego protokołu, nie musieliśmy długo czekać na uznanie naszych roszczeń i otrzymaliśmy uczciwie obliczone odszkodowanie. Świetne było też to, że w ramach pakietu OC LINK4 obejmuje klienta Programem Pomocy, w ramach którego mogłem skorzystać z auta zastępczego. To wszystko naprawdę działa!

Jakie warianty Smart Casco oferuje LINK4?

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny jest w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Mimo że mini autocasco nie jest pełnym AC, to w jego przypadku LINK4 zapewnia bardzo szeroką ochronę w bardzo atrakcyjnej cenie.

Dokładny koszt Smart Casco jest zależny od wielu czynników, takich jak wartości auta czy wariantu ubezpieczenia. Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia, i w 60 sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

