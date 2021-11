Black Friday w LINK4 - do 20 procent mniej za OC i OC/AC

W LINK4 Black Friday trwa dłużej, ale – jak wiadomo – wszystko co dobre, szybko się kończy. Korzystne rabaty na ubezpieczenie komunikacyjne dla nowych klientów indywidualnych obowiązują jeszcze do wtorku 30 listopada.

Na każdym posiadaczu samochodu, motocykla czy przyczepy spoczywa obowiązek kupna polisy OC. Powstaje on najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC. Dzięki tej regulacji ochronie podlegają osoby trzecie, mogące zostać poszkodowane w razie zaistniałego zdarzenia na drodze.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest więc wyrazem i środkiem wzajemnej odpowiedzialności wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Zawarta z ubezpieczycielem umowa uwzględnia jednak nie tylko poszkodowanych – warto pamiętać, iż nie mając polisy pokrywalibyśmy koszt ewentualnej szkody z własnej kieszeni. Czekałby nas więc podwójny wydatek: naprawa własnego auta i wszelkie koszty związane z likwidacją szkód po stronie osoby pokrzywdzonej. W przypadku nieodwracalnego, poważnego uszczerbku na jej zdrowiu mogłoby to oznaczać nawet obciążenie nas kosztami dożywotniej renty. OC chroni nas przed takimi obciążeniami.

Jeden z klientów LINK4 opowiedział nam o sytuacji, w której miał okazję obserwować działania swojego ubezpieczyciela niejako od drugiej strony – okazało się, że sprawca kolizji, w której został poszkodowany, również posiadał polisę w LINK4. Oddajmy głos panu Wojciechowi (39 l.) z Grudziądza:

Parę miesięcy temu, jadąc do rodziców mieszkających w Kwidzynie, miałem wypadek. Kto by się spodziewał, że około 40-minutową trasę, którą znam już na pamięć tym razem przerwie stłuczka… W jednej z wiosek leżących po drodze z podporządkowanej drogi nagle wyjechał SUV, wjeżdżając mi wprost w tylny błotnik. Uszkodzone zostały też tylne prawe drzwi, elementy tylnej osi, felga i zderzak. Po ustaleniu sprawstwa kierowcy SUV’a okazało się, że jest on tak jak ja ubezpieczony w LINK4, co już na miejscu zdarzenia nieco mnie uspokoiło. Znając mojego ubezpieczyciela od lat, wiedziałem, że przynajmniej nie muszę się martwić o uczciwą wycenę szkody i sprawną wypłatę środków potrzebnych do jej likwidacji. Rzeczywistość okazała się jeszcze lepsza niż moje przypuszczenia – minimum biurokracji i ogromna fachowość LINK4 pozwoliły mi szybko naprawić auto, a stłuczka pozostała tylko niemiłym wspomnieniem.

Dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa klienci, zawierający umowę ubezpieczenia OC w LINK4 mogą dokupić Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a w ramach Black Friday dodatkowo zyskać rabat do 20 proc. od ceny ubezpieczenia. Wystarczy wejść na stronę www.LINK4.pl, zadzwonić na numer 22 4444444 i podać kod promocyjny BF2021, lub udać się do agenta (kod BF21), by nabyć ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie. Rabat obowiązuje do 30 listopada.

O szczegóły promocji warto zapytać bezpośrednio konsultantów na infolinii lub wejść na stronę www.link4.pl, gdzie znajdziemy również ogólne warunki ubezpieczenia.

Materiał został przygotowany przy współpracy z LINK4.