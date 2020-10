Talex partnerem koncernu Panasonic na Europę Wschodnią

Panasonic nawiązał współpracę z Talex, czołową polską firmą specjalizującą się w rozwiązaniach IT. W ramach nawiązanego partnerstwa technologicznego Talex wesprze firmę Panasonic Communication Solution w regionie oraz jej partnerów handlowych, oferując im profesjonalne wsparcie techniczne, szkolenia IT, integrację rozwiązań oraz wsparcie logistycznie.

W miarę jak przedsiębiorstwa rezygnują z dużych siedzib na rzecz bardziej elastycznych, zdywersyfikowanych modeli i rozproszonych biur oraz pracy mobilnej i zdalnej, wymagają one zestawu nowych rozwiązań telekomunikacyjnych, które im w tym pomogą, twierdzi Carlos Osuna, dyrektor Panasonic Communication Solutions. Aby sprostać tym potrzebom, lokalne systemy PBX zostaną zastąpione przez hostowane i chmurowe technologie PBX, które będą ściśle zintegrowane z wieloma firmowymi systemami IT. Talex ma ogromne doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów IT oraz posiada najwyższej klasy regionalną infrastrukturę centrów danych. W związku z tym jest idealnym partnerem do współpracy z naszymi dotychczasowymi kontrahentami biznesowymi nad nowymi rozwiązaniami dla klientów instytucjonalnych z Europy Wschodniej, dodaje Osuna.