Japończycy z lawiną wniosków o zapomogi z powodu COVID-19

Z powodu spadku dochodów, wynikającego z pandemii koronawirusa, rekordowa liczba rodzin w Japonii otrzymała od rządu pomoc finansową na opłatę czynszu – wynika z czwartkowych danych ministerstwa zdrowia, pracy i opieki społecznej.

Między kwietniem a sierpniem złożono około 109 tys. wniosków o takie wsparcie, z czego władze przychyliły się do około 96 tys. To 2,6 raza więcej niż w całym roku fiskalnym 2010, gdy świat odczuwał skutki kryzysu gospodarczego – przekazała japońska agencja prasowa Kyodo.

Program miał pierwotnie pomagać osobom tracącym pracę, ale w kwietniu został rozszerzony również na te, których dochody spadły w związku ze skróceniem czasu pracy podczas pandemii. By się zakwalifikować, ich zarobki i oszczędności nie mogą przekraczać określonego pułapu, który różni się w zależności od regionu i wielkości rodziny.

Jednoosobowa rodzina w centrum Tokio może liczyć na zapomogę w wysokości do 53,7 tys. jenów (ok. 2,1 tys. zł) miesięcznie przez trzy miesiące. Przewidziano możliwości przedłużenia tego okresu do dziewięciu miesięcy.

Pojawiają się jednak apele do rządu, aby czas ten dodatkowo wydłużyć. Wynika to z obaw, że rodziny, które zaczęły odbierać zapomogi wiosną, nie będą mogły ich dostawać zimą, co może doprowadzić do wzrostu liczby bezdomnych w okresie chłodów – podało Kyodo.

PAP/kp