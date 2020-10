Praca zdalna - nowe przepisy

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział uregulowanie przepisów dotyczących pracy zdalnej. Decyzja jest podjęta coraz większym problem w związku z pandemią koronawirusa i coraz większą ilością osób zmuszonych do kwarantanny

„W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane obowiązkowej kwarantannie mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3‑8” - zakłada projekt przedstawiony w sejmie. Do tej pory należało to tylko do kwestii pracodawcy.

Portal bankier.pl przypomina, że obecnie osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę, może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Od początku września obowiązują nowe zasady odnośnie izolacji i kwarantanny. Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Natomiast kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną oraz dla osób przekraczających granicę została skrócona do 10 dni.

Bankier.pl zwraca uwagę, że za okres do 33 dni choroby albo do 14 dni choroby w roku w przypadku pracowników, którzy skończyli 50 lat, wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę. Skrócony, 14-dniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby stosuje się od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym pracownik ukończył 50 lat.

Bankier.pl/KG