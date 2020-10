PGNiG poprawia efektywność energetyczną

Budżet programu to 500 mln zł. Zaineresowani przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczki w kwocie od 1 do 200 mln zł. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego i dać możliwość uzyskania oszczędności energii nie mniejszej niż 5 proc. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych to 85 proc.