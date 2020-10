WIDEO Nadal zamówił w Polsce jacht. Iga skorzystała

Nadal zamówił luksusowy jacht u polskiego producenta. Skorzystała na tym Iga Świątek. Spełniło się jej marzenie. A Polacy po raz kolejny pokazują, że w budowie jachtów także są mistrzami świata!

Oboje są zwycięzcami tegorocznego turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Oboje nie stracili ani jednego seta i przebojem sięgnęli po zwycięstwo. Iga żałowała wtedy, że nie udało się jej porozmawiać z Nadalem, który jest jej idolem. Co się odwlecze, to nie uciecze, przynajmniej tym razem dzięki polskiej firmie produkującej luksusowe jachty.

W internecie pojawiło się nagranie rozmowy Świątek z Nadalem. Iga Świątek poinformowała o tym na Twitterze i że było to jej marzenie, które udało się teraz spełnić. Była to zorganizowana dla niej wideokonferencja.

Jestem w drużynie Rafy od zawsze i kibicuję mu bardzo mocno. Dlaczego Rafa? Bo podziwiam go jako zawodnika, jego ducha walki, jest idealnym przykładem sportowca. Rafa zawsze walczy do końca, to typ tenisowego wojownika. Podoba mi się też jego styl gry, z wysokimi top-spinami, też lubię tak grać. Jego leworęczny forhend to niesamowite uderzenie, którym wygrał już niejeden turniej - mówiła nie tak dawno w rozmowie z Red Bullem Świątek. Jej marzenie o spotkaniu idola się spełniło kilka tygodni po tym, gdy jako pierwsza w historii zawodniczka z naszego kraju wygrała turniej Wielkiego Szlema.

Wideorozmowę zorganizowała polska firma Sunreef Yachts. To włąśnie w tej polskiej stoczni Hiszpan zamówił luksusowy katamaran. Nie wiemy, czy to zwykła uprzejmość, czy transakcja wiązana, ale nawet jeśli, to jej stroną na pewno nie mogła być Iga. Jednak Hiszpan uczestniczy obecnie w różnych akcjach promocyjnych tej firmy. Jak widać, Iga Świątek znów ma szczęście i powód do szczęścia.

Oto jacht Rafy Nadala zbudowany przez Polaków:

Czy jacht jest piękny? Jest spektakularny! Zachwycający! Nic dziwnego, że Rafa jest tak szczęśliwy!

Polskie firmy najlepsze w budowie luksusowych jachtów, na świecie drugie po USA

Według danych PAIH w Polce produkuje się rocznie ok. 22 tys. jachtów; specjalnością naszych stoczni są jachty motorowe o długości 6-9 metrów. Polska jest drugim po Stanach Zjednoczonych producentem w tej kategorii. Na naszym rynku działa ok. tysiąca firm związanych z przemysłem jachtowym. Są to zarówno producenci sprzedający jachty pod własną marką, firmy produkujące je na zamówienie stoczni amerykańskich, francuskich czy skandynawskich, a także poddostawcy i firmy zajmujące się sprzedażą jachtów zagranicznych producentów.

Liderami wśród kupujących polskie jachty i łodzie są Skandynawowie. Norwegowie, a także Holendrzy zakupili w ubiegłym roku jachty wyprodukowane w Polsce o wartości około 120 mln euro - wskazują eksperci PAIH.

