WIDEO Zaczęło się zajmowanie jachtów oligarchów! Pierwszy Dilbar

Aliszer Usmanow otrzymał zakaz wjazdu na terytorium UE, zamrożono mu również jego majątek - poinformował Forbes. Niemiecki rząd, decyzją UE, zajął mu luksusowy jacht, który od kilku miesięcy znajdował się w stoczni w Hamburgu

W rankingu „Forbesa” dekadę temu Usmanow był najbogatszym Rosjaninem. Dziś jego majątek jest szacowany na niecałe 18 mld dol. Jacht Dilbar należał do niego od 2016 r. Jednostka ma długość 156 m, waży niemal 16 tys. ton, a jego wartość to ok. 600 mln dol. Na co dzień obsługuje go prawie 100-osobowa załoga.

Największy luksusowy superjacht na świecie!

Luksusowe luksusowe jachty dwóch innych rosyjskich oligarchów, przyjaciół Władimira Putina, stoją nadal w San Remo i Imperii we włoskiej Ligurii, podał dziennik „La Stampa”.

mw, BI Polska

CZYTAJ TEŻ: Rubel spadł w czwartek o prawie 10 procent

CZYTAJ TEŻ: Estoński statek zatonął niedaleko portu w Odessie